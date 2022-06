Na opraveném vlakovém nádraží ve Veselí se lidé fotí u maleb na zdech

Buďte Veselí! To je nápis, který lidé uvidí jako první, když přijdou k novému dopravnímu terminálu před nádražím ve Veselí nad Lužnicí. Českobudějovický výtvarník Daniel Kyncl propojil stejnými motivy také podchody opravené nádražní budovy.

Mezi lidmi mají malby takový úspěch, že se tam jezdí jen vyfotit na památku. „Líbí se nám to moc. Je to živé a skutečně veselé. Dcera hned chtěla v podchodu vyfotit na památku. Dnes chvátáme, ale někdy se sem vrátíme a vše si pečlivě prohlédneme,“ hodnotí cestující Adéla Kramářová.

Ještě nedávno bylo kolem budovy lešení. Pracovalo se i uvnitř. Ve čtvrtek ji Správa železnic s vedením města slavnostně otevřely. Po roční rekonstrukci přibližně za 62 milionů korun se cestující dočkali například nových toalet v hlavní hale či moderních tabulí s jízdními řády.

„Vybudovali jsme tady i průchod do nového bufetu. Tím se trošku zmenšily pokladny, ale pořád je tam dost prostoru. Na druhé straně pak vznikly komerční prostory. Jediné toalety, které tu kdy byly, jsou na konci nástupiště. Nyní jsou i v hlavní hale,“ popisuje Dominik Kyml, který měl na starost technický dozor.

Velkou změnou prošla také dvě patra budovy. Ve druhém jsou opravené kanceláře, třetí lze využít komerčně.

Ačkoliv stavba není památkově chráněná, Správa železnic chtěla za každou cenu zachovat její původní vzhled. A to i přesto, že to bude náročnější. Například okna jsou dřevěná špaletová. „Bosáže kolem nich byly rozpadlé. Obnova byla tedy celkem složitá. Z poloviny se musely vytvářet celé nové,“ vysvětluje Kyml. I to byl částečný důvod navýšení nákladů.

Při přestavbě došlo na částečnou úpravu sklepních prostor, s nimiž se původně v takovém rozsahu nepočítalo. Dříve sloužily jen jako sklady. V budoucnu by tam mohla Správa železnic pořádat například školicí konference.

Starou omítku firma odstranila a zdivo opískovala. Rázem tak vynikly staré klenby a výklenky. Podlaha ještě není úplně dokončená, protože projektant má v plánu umístit kolem zdí světla, která kamenné zdivo a klenby ještě více zvýrazní.

„Když se do objektu staršího data sáhne, často se narazí na věci, které nešlo předpokládat. Museli jsme tedy navíc rekonstruovat a stabilizovat sklepení. Řešilo se i podkroví, kde jsou nachystané prvky pro byty,“ uvažuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Stavební firma obnovila také rozvody kanalizace, vody, topení či vzduchotechniky. Opravila rovněž střechu včetně krovu i všechny dveře. Kotelnu přesunuli do suterénu.

Za zachování historického vzhledu jsou rádi také místní. „Jsem rád že se rekonstrukce takto povedla. Tento historický vzhled k našemu městu patří. Hezké je i propojení s moderními prvky,“ hodnotí Daniel Esser z Veselí nad Lužnicí.

Oprava nádraží v Písku skončí v létě

První vlak tudy projel už v roce 1871. Nádraží je dodnes jedním z nejdůležitějších železničních uzlů v kraji. „Moc mě těší, že jsme se kromě přestupního terminálu dočkali i rekonstrukce nádraží. Dnes, kdy se všechny energie zdražují, bude mít veřejná doprava větší význam. Věřím, že k nám budou nyní lidé jezdit rádi,“ věří starosta města Vít Rada.

V létě by měla skončit také oprava nádraží v Písku. Rekonstrukce se plánovala i v Táboře, ale tam se Správa železnic nedohodla s městem na podobě oprav. Nezačne se tedy ani letos.

„Trochu mě to mrzí, protože čtvrtý koridor bude opravdu chloubou. Železnice z Prahy do Budějovic bude skutečně na úplně jiné úrovni. Tábor jsme ale museli odsunout,“ doplňuje Svoboda.

Komplikace provází i opravu nádražní budovy v Budějovicích. „Snažíme se, abychom termín dokončení dodrželi. Vše, na co jsme sáhli, se ale obrazně řečeno zbortilo. Řešíme tedy práce, se kterými jsme nepočítali,“ dodává Svoboda.

Náklady podle jeho odhadů vzrostou až o 20 procent původní částky. Ta byla zhruba 700 milionů. Hotovo má být v létě příštího roku.