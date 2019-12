Oprava nádraží v Budějovicích má stát půl miliardy. SŽDC vypisuje tendr

Pohled na vlakové nádraží v Českých Budějovicích zarmoutí nejednoho z obyvatel. Omítka, která se roky rozpadá. Střecha, do níž zatéká, a voda prosakuje až do stropů. Rozbitá okna. A tak by se dalo pokračovat.

Každý, kdo se uvnitř nebo kolem novorenesanční budovy staré přes 110 let pohybuje, ví, v jak kritickém je stavu. Přitom je to jedna z prvních věcí, kterou člověk, jenž dorazí do Budějovic, vidí. Správa železniční dopravní cesty nyní významně pokročila a hledá firmu, která se pustí do rekonstrukce.

„Stavební práce budou probíhat na celé výpravní budově včetně navazujících přízemních křídel pod 1. nástupištěm. Součástí akce je rekonstrukce fasády a střechy, vymění se okna i dveře a promění se také interiér budovy. V něm vznikne modernizované zázemí pro cestující. Oživí se rovněž stávající nevyužité prostory,“ vyjmenovala Radka Pistoriusová, mluvčí SŽDC.

V budově má nově vzniknout dále například malá obchodní pasáž a objekt získá také nový hlavní příchod, který bude směrem k Lannově třídě. Současně s rekonstrukcí výpravní budovy se dostane i na revitalizaci přilehlého venkovního prostranství, kde vznikne parkoviště a prostor pro zásobování.

Předpokládaná hodnota vyhlašovaného tendru je 540 milionů korun. Práce by mohly začít v květnu 2020 a hotovo by tak bylo v prosinci 2022. To vše za předpokladu, že tendr proběhne bez odvolání neúspěšných uchazečů o zakázku a neobjeví se další komplikace.

Město by se pak mělo napojit s úpravou prostoru před nádražím. V tomto případě však doposud nepadl žádný přesný návrh změn. V místě je plánované například nové velké stání pro kola. Řešit se má také nevyužívaný podchod mezi vlakovým a autobusovým nádražím.

Byly i vize, že silnice před nádražím povede v zářezu či částečně krytém podjezdu, takže by se pak prostor mohl pro chodce bezpečně propojit s Lannovou třídou. To jsou sice zajímavé, prozatím však dost nepravděpodobné plány.

Veřejná zakázka zahrnuje celkovou renovaci památkově chráněného objektu, který si i po rekonstrukci zachová historizující ráz a stane se tak důstojnou vstupní branou do jihočeské metropole. Současně dojde k revitalizaci přilehlých venkovních prostor. Předpoklad začátku stavebních prací je v první polovině příštího roku.