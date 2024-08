Návrat do minulosti. Americký bulvár zdobí veterány, barber shop i bary

U červeně zářící čerpací stanice s neonovými nápisy lze vidět zaparkovaný černý automobil u stojanu, o pár metrů vedle pak stojí originální barber shop, či dokonce policejní stanice. V těchto kulisách najdete automobilové veterány z padesátých, šedesátých či sedmdesátých let. Přesně taková auta, která v tu dobu křižovala silnice ve Spojených státech Amerických.

Muzeum veteránů, které je svým zaměřením největší v republice, v Nové Bystřici láká na další tematickou část expozice. Tou je American Boulevard.

„Je to možná trochu nadnesený výraz, nicméně většina návštěvníků neví, že prochází třetinou budoucí velikosti nové části expozice, která nese toto jméno. Jelikož další dvě části budou na stávající navazovat, název boulevard bude přesně vystihovat charakter této expozice,“ popisuje novinku autor muzea a kurátor sbírky Pavel Janouš.

„Návštěvníci zde každý rok objeví jiné automobily. Jednou budeme ladit ulici do padesátých let minulého století, další sezonu pak například do let třicátých. Letos jsme dali přednost létům sedmdesátým,“ přidává Janouš.

Auta stojí zaparkovaná před obchody, bary i obyčejnými domy. Boulevard má dvě části. V té druhé, oddělené věrnou imitací dobového mostu, je skladba automobilů i charakter kulis jiný. Domy jsou honosnější a připomínají spíše bankovní sektor. Doplňkem jsou pak prestižní obchody, jako je Catherine Beauty Saloon nebo prodejna zbraní firmy Smith and Weston. Nechybí tu ani policejní stanice.

„Před tou se v jedné z nadcházejících sezon jistě objeví dobové policejní auto,“ přibližuje autor muzea, které se zaměřuje na americké vozy.

Na černém a čerstvém asfaltu jsou k vidění majestátní lincolny, střídají se s neméně ohromnými imperialy z dílen společnosti Chrysler.

„Najdete mezi nimi Lincoln Town Car z roku 1978, který vlastnil herec Michael J. Fox známého z trilogie Návrat do budoucnosti. Nebo perfektně zrestaurovaný Buick Riviera z roku 1971, ikona designu sedmdesátých let a jedno ze skutečně vrcholných děl návrháře Billiho Mitchela,“ láká Janouš návštěvníky na dané veterány. „Mnozí obdivují dokonale zachovalý křižník amerických cest, legendární Chevrolet Caprice, v rodinném provedení wagoon, tedy česky kombík. Králem sálu je však Dodge Challenger,“ doplňuje s úsměvem.

Do budoucna Janouš a jeho spolupracovníci plánují americký bulvár více rozšiřovat. Už nyní tak sleduje na aukcích v USA vozy, které se v příští sezoně objeví v Nové Bystřici.

Muzeum je možné až do konce září navštívit denně od 10 do 17 hodin.