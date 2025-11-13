Na začátku listopadu vyjížděli v noci strakoničtí policisté k neobvyklému oznámení, někdo našel člověka uvázlého v kontejneru na textil v ulici Mírová.
„Hlídka tam nalezla zaklíněného muže, který již nevykazoval známky života. Na místo přivolali hasiče, kteří tělo pomocí techniky vyprostili,“ popsala strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.
Podle dosavadních zjištění a ohledání místa tragické události vše nasvědčuje tomu, že sedmadvacetiletý muž do kontejneru sám vlezl, pravděpodobně ve snaze získat odložený textil.
„Při manipulaci s víkem si ho zajistil proti pohybu. To se však následně uvolnilo a muže přimáčklo v oblasti hrudníku. Lékař konstatoval smrt udušením,“ doplnila mluvčí. Policie vyloučila cizí zavinění a událost je vedená jako tragická nehoda.
Podle Novákové by měla být tato smutná událost varováním pro všechny, kteří by se mohli pokoušet o podobné jednání. Kontejnery na textil nejsou určené ke vstupu lidí a jejich konstrukce může být při neopatrné manipulaci velmi nebezpečná.
„Pohyblivá víka, těsné prostory a kovové mechanismy mohou způsobit vážná poranění či smrtelné následky stejně jako v tomto případě,“ varovala Nováková a radí, aby v případě potřeby pomoci či nouze vyhledali lidé bezpečnější cestu – ať už prostřednictvím sociálních služeb, charit či městských zařízení.