Mladík zemřel v kontejneru na textil. Zajištěné víko se uvolnilo a zmáčklo ho

  13:12,  aktualizováno  13:12
Hledání oblečení v kontejneru na textil se stalo osudným mladíkovi ve Strakonicích. Víko sice zajistil proti pohybu, jenže to se uvolnilo a muži přimáčklo hrudník. Ten se tak udusil. Policie vyloučila cizí zavinění, případ se eviduje jako tragická nehoda.
Muže přimáčklo víko kontejneru na textil. Bez cizí pomoci se udusil.
Zvětšit fotografii

Muže přimáčklo víko kontejneru na textil. Bez cizí pomoci se udusil. | foto: Policie ČR

Na začátku listopadu vyjížděli v noci strakoničtí policisté k neobvyklému oznámení, někdo našel člověka uvázlého v kontejneru na textil v ulici Mírová.

„Hlídka tam nalezla zaklíněného muže, který již nevykazoval známky života. Na místo přivolali hasiče, kteří tělo pomocí techniky vyprostili,“ popsala strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Z kontejneru na elektroodpad čouhaly jen nohy, muž uvnitř šmátral po nabíječce

Podle dosavadních zjištění a ohledání místa tragické události vše nasvědčuje tomu, že sedmadvacetiletý muž do kontejneru sám vlezl, pravděpodobně ve snaze získat odložený textil.

„Při manipulaci s víkem si ho zajistil proti pohybu. To se však následně uvolnilo a muže přimáčklo v oblasti hrudníku. Lékař konstatoval smrt udušením,“ doplnila mluvčí. Policie vyloučila cizí zavinění a událost je vedená jako tragická nehoda.

Muž se zasekl v kontejneru na textil a zemřel

Podle Novákové by měla být tato smutná událost varováním pro všechny, kteří by se mohli pokoušet o podobné jednání. Kontejnery na textil nejsou určené ke vstupu lidí a jejich konstrukce může být při neopatrné manipulaci velmi nebezpečná.

„Pohyblivá víka, těsné prostory a kovové mechanismy mohou způsobit vážná poranění či smrtelné následky stejně jako v tomto případě,“ varovala Nováková a radí, aby v případě potřeby pomoci či nouze vyhledali lidé bezpečnější cestu – ať už prostřednictvím sociálních služeb, charit či městských zařízení.

Autor:
Vstoupit do diskuse