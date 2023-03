Muž schválně rozbil okno v domě. Policistům pak tvrdil, že chce do vězení

Na obvodní oddělení do Strakonic se dostavil devětatřicetiletý muž, který policistům oznámil krádež a uvedl, že chce do vězení. Domníval se totiž, že když spáchá něco protiprávního, automaticky to znamená cestu za mříže.

„Vymyslel si, že v supermarketu v nákupním centru ve Strakonicích ukradl tři čokolády. Jeho lež mu ale nevyšla a policisté se s mužem po ověření a zaznamenání jeho výpovědi rozloučili,“ uvedla strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Muž se ale s tímto verdiktem nechtěl smířit a při cestě z obvodního oddělení rozbil skleněnou výplň okna u budovy v ulici Krále Jiřího z Poděbrad. Doufal, že za tento čin už půjde do vězení. Opět se tedy vrátil na policii, kde se dobrovolně přiznal.

Při výslechu stále uváděl, že pokud ho policie nezavře, bude pokračovat v porušování zákona.

„Strakoničtí policisté jeho přestupkové jednání zaznamenali. Navíc správně vyhodnotili, že muž ve své tíživé situaci nepotřebuje pomoc policistů, ale lékařů,“ konstatovala Nováková a dodala, že muž skončil na psychiatrii.