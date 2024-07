Muž spadl osm metrů ze skály. Jak se na ni dostal, neuměl policii po záchraně říct

Událost se stala v neděli 30. června po deváté večer v lokalitě nedaleko Pivovarské zahrady. Policistům událost oznámila žena, která se procházela podél Vltavy. „Zavolala, že do řeky spadl ze skály na druhém břehu nějaký muž a snad z řeky volá o pomoc,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Policisté David Moravec a Roman Lisý na místě neviděli jinou možnost, jak muži rychle přispěchat na pomoc, než řeku s výstrojí přebrodit. Druhý břeh řeky je totiž nepřístupný. Také hrozilo, že by se částečně bezvládný muž mohl dostat do proudu, do hloubky a utonout.

„Chlap stěží komunikoval, a tak se policisté rozhodli riskovat, i když nedokázali posoudit rozsah jeho zranění, a přes řeku ho dostali k náplavce, kam přivolali záchranou službu. Na břehu zraněného zabalili do termofolie a ošetřili mu povrchová zranění,“ pokračoval Matzner.

Muž podle záchranářů spadl z kolmého srázu z výšky přibližně osmi metrů pod skálu, nikoliv přímo do řeky. „Na místo jsme vyslali dvě českokrumlovské posádky. Muž byl při našem příjezdu při vědomí, ale utrpěl poranění hlavy a dolní končetiny. Po ošetření jsme ho ve stabilním stavu převezli na urgentní příjem krajské nemocnice,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Zuzana Fajtlová.

Možná i proto, že si poranil hlavu, muž nedokázal vysvětlit, jak se dostal na skálu ani jak a proč spadl či skočil. Vliv na celé nehodě mohl mít také alkohol, který muž podle dechové zkoušky pil. Její přesný výsledek však policisté nesdělili. Každopádně děkují lidem, kteří hlídku zavolali, s mužem komunikovali a policistům pomáhali.

„Na služebně pak už jen policistům zbývalo se převléknout, vyčistit, vysušit zbraně a počkat, zda se vzpamatuje vykoupaná vysílačka,“ dodal Jiří Matzner.