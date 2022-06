Lupiče z trafiky dodali policisté do vězení, kde už měl sedět

V neděli po osmé ráno vstoupil do prodejny tabáku v Prachaticích muž, který po prodavačce požadoval prodej cigaretových papírků. Když otevřela kasu, aby mu vrátila nazpět, namířil na ni pistoli a požadoval vydání všech peněz, který si následně sám z pokladny vzal.

Před odchodem po prodavačce ještě požadoval vydání cigaret. Následně odešel. Žena vyvázla bez zranění, způsobená škoda byla okolo tří tisíc korun.

„Do pátrání se zapojilo několik hlídek policistů z Prachatic. Těm se podařilo dohledat možnou trasu pachatele a informace předali strakonickým kolegům. Ti si pak pro celostátně hledaného muže došli do domu v Budovatelské ulici, kde ho ve 12:40 zadrželi,“ upřesnila prachatická policejní mluvčí Martina Joklová.

Šestatřicetiletý muž z Českobudějovicka se ale nechtěl policistům vzdát dobrovolně, proto použili donucovací prostředky.

Nemusí do vazby, poputuje rovnou do vězení

Následně prachatičtí policisté zjistili, že tentýž pachatel ve druhé polovině dubna jel za volantem vozu Citroen Berlingo do obce Strunkovice nad Blanicí, ačkoliv má zákaz řízení. Tam neoprávněně vnikl do domu, ve kterém byli žena a muž, kterému začal vyhrožovat s namířenou pistolí.

Pachatel je navíc podezřelý z další trestné činnosti na Prachaticku i Strakonicku.

„Prachatičtí kriminalisté zahájili trestní stíhání muže z Českobudějovicka jako obviněného ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, dále z přečinu porušování domovní svobody spáchané v souběhu s přečinem nebezpečného vyhrožování a přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ vyjmenovala mluvčí.

Vzhledem k tomu, že Okresní soud v Mladé Boleslavi vydal na jmenovaného příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, nemusí jít do vazby, ale poputuje rovnou do vězení.