Muž si ustlal v kontejneru, popeláři jej vyvezli do třídírny za městem

Vůz vyvážející papír objel v pondělí ráno centrum Českých Budějovic a pak pokračoval do nedalekého Boršova nad Vltavou, aby svůj náklad vyložil.

„V hale, kde se skladuje papír, auto vysypalo náklad a mezi odpadem se objevil muž,“ popsal policejní mluvčí Jiří Matzner.

Jednalo se o čtyřicetiletého cizince, záchranáři jej následně odvezli s lehkým zraněním do nemocnice. Když se ho policisté ptali, na jakém místě do popelnice vlezl, nedokázal sdělit přesný popis, ale pravděpodobně to bylo poblíž Mercury Centra.

Policisté poznamenali, že muž měl velké štěstí, protože nocleh v kontejneru by mohl skončit i tragicky. „Podobný případ v Českých Budějovicích nepamatuji, občas se stane, že někdo uvázne v nádobě na elektroodpad,“ doplnil Matzner.