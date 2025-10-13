Byznys s léky určenými k likvidaci. Muž je přeprodával a vydělal stovky tisíc

  16:14,  aktualizováno  16:14
Jihočeští kriminalisté viní sedmatřicetiletého muže z toho, že přeprodával léky, psychofarmaka či opioidy určené k likvidaci. Dopouštěl se toho v průběhu několika uplynulých let a přišel si na stovky tisíc korun. Podle serveru Novinky.cz údajně v souvislosti s případem zemřeli dva lidé, což policisté nepotvrdili.

Jihočeští kriminalisté zadrželi v uplynulých dnech na Strakonicku sedmatřicetiletého muže, kterého následně obvinili ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Muže viní z distribuce, které se dopouštěl v průběhu několika uplynulých let, a to nejen v Jihočeském kraji. „Zneužil svého pracovního postavení ve firmě a léky, psychofarmaka či opioidy určené k likvidaci dále přeprodával, čímž si přišel na stovky tisíc korun,“ vysvětlila jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Před soudem stojí překupníci léků. Na internetu je to běžné, hájí se muž

Na případu kriminalisté nyní intenzivně pracují a státnímu zástupci podali podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl akceptován.

„Případ je aktuální, podrobnosti sdělíme, až to situace umožní,“ uzavřela Krausová.

Autor:
Vstoupit do diskuse