Most v Týně zavřou v polovině července, v sousedství staví provizorní

Zástupci kraje včetně hejtmana Martina Kuby, stavebního konsorcia Eurovia – Stavby mostů a také místní samosprávy svolali i kvůli očekávaným dopadům na život ve městě setkání s veřejností, na něž dorazilo do sokolovny v Týně necelých 200 lidí. Tam se dozvěděli podrobnosti k termínům, technickému řešení stavby či provizornímu přemostění řeky.

„Podle kontrol bylo zřejmé, že most potřebuje opravu. Byli jsme časově limitovaní tím, že příští rok začne Ředitelství vodních cest s rekonstrukcí druhého mostu v Týně, museli jsme to tedy stihnout ještě předtím,“ vysvětlil na úvod Kuba.

Podle hejtmana nebyla jiná možnost než využít takzvaného režimu design&build, aby se podařilo most včas dokončit. „Nedělala se tedy klasická architektonická soutěž ani projekt, ale celá akce se zadala firmám, které si projekt samy vytvořily a podle něj následně budou stavět,“ doplnil Kuba s tím, že oceňuje aktivitu vedení města hledající možnosti, jak minimalizovat dopady rekonstrukce na život lidí ve městě.

Kvůli kompletnímu odstranění původní mostovky bude nutné také přeložit inženýrské sítě do provizorního mostu. „Šíře nové vozovky bude stejná jako doposud, tedy devět metrů. K tomu ale přibudou dva cyklopruhy a velikost chodníku pro pěší bude zachována. Celý most se tedy rozšíří dohromady o tři metry,“ přiblížil parametry nového mostu Martin Knytl z projektantské firmy Sagasta, která se na rekonstrukci podílí.

První práce související s kompletní obnovou takzvaného Nového mostu začaly už předminulý týden. Bagry se na obou stranách řeky pustily do úpravy břehů, a to v lokalitě Pod kostelem a na protilehlém nábřeží Valcha, aby tam technici mohli v nejbližších dnech začít s instalací provizorního mostu.

„Počítáme s tím, že hotový bude na začátku července. V polovině měsíce pak začne demolice mostu. Pokud vše půjde podle plánu, tak by měl být kompletně opravený v červnu příštího roku. Na nás jako radnici pak bude vyřešit obě předpolí, což kvůli rozšíření nebude jednoduché, “ uvedl starosta města Karel Hladeček a dodal, že v srpnu by měl být odstraněný i provizorní most.

S rekonstrukcí se pojí rovněž dopravní omezení pro všechny typy vozidel. Provizorní most bude obousměrně průjezdný pouze pro vozidla do tří a půl tuny.

„Budou přes něj jezdit také autobusy. Nákladní doprava do sedmi a půl tuny bude svedena přes hráz Hněvkovické přehrady. Těžší vozidla pak budou muset jet buď přes České Budějovice, nebo přes Podolský most,“ upřesnil hlavní stavbyvedoucí společnosti Eurovia Jan Klepal.

Obyvatele města čeká nejkritičtější období při odstraňování mostovky. Podle zástupců konsorcia bude demolici doprovázet hluk a prašnost. „Je to přece jen železobetonový kolos. Budeme se snažit práce maximálně urychlit, ale dříve než za 14 dní to nezvládneme. Bude to peklo, ale je to bohužel nutné,“ doplnili při závěrečné diskusi s obyvateli města.