Nový most přes Vltavu se otevírá. Dostal jméno Schwarzenberský

„Dokončení mostu přinese cestujícím mezi dvěma významnými jihočeskými městy – Pískem a Táborem – rychlejší jízdu vlakem a také větší pohodlí díky nasazení moderních souprav. Na trať se navíc může vrátit nákladní doprava. Most je připravený i na instalaci stožárů trolejového vedení pro výhledovou elektrifikaci,“ konstatoval ministr dopravy Martin Kupka, který doplnil, že letos šlo v Česku na výstavbu dopravní infrastruktury 150 miliard korun a příští rok to bude o deset miliard víc.

Ministr na slavnostním otevření mostu také děkoval projektantům i stavařům za odvedenou práci a také rodině Schwarzenbergů, protože stavaři se pohybovali i na jejich pozemcích a tento rod je s regionem výrazně spojený. Proto dostal jméno Schwarzenberský.

Současná výluka, při níž došlo také k napojení koleje na novou trasu, skončí v pátek odpoledne. „Stavbařům pak zbývá dokončit jen terénní úpravy a rekultivaci území. Tyto práce potrvají do jara příštího roku,“ doplnil generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda.

Stavba mostu vyšla na téměř 700 milionů korun a trvala tři roky. Nový železniční most přes Orlík je také rekordmanem, měří na délku 316 metrů a jeho železobetonový oblouk má rozpětí 156 metrů – nejvíc v Česku. O šest metrů překonal nedaleký Podolský most.

„Tento projekt byl mimořádně náročný, zejména kvůli nutnosti odtěžení skalního masivu a provádění letmé betonáže. Oblouk mostu se u paty klene pod úhlem téměř 45 stupňů a vede jím průchozí komora o výšce 1,5 metru a šířce 3,8 metru. Museli jsme ho velmi důkladně armovat, což si vyžádalo přes 500 tun ocelové výztuže,“ upřesnil Aleš Gothard, ředitel a předseda představenstva společnosti Metrostav TBR.

Nosnost testovali se Šlechtičnou a Sergejem

V minulém týdnu prošel most zatěžovací zkouškou a dalšími testy, které provedlo Experimentální centrum Fakulty stavební ČVUT. Pavel Ryjáček, vedoucí katedry ocelových a dřevěných konstrukcí, se svým týmem otestoval celkem osm zatěžovacích stavů v různých místech mostu.

„Měří se zpravidla průhyb konstrukce, který nejvíce vypovídá o únosnosti,“ popsala Michaela Kovařovič ze SŽ, která je investorem stavby.

Na místo dorazily dvě lokomotivy, první je dieselová šestinápravová lokomotiva řady 679.1, přezdívaná Sergej, která je z muzea ČD v Lužné u Rakovníka a váží okolo 110 tun. Druhá je parní s označením 475.1, přezdívaná Šlechtična, ta je z Iron Monument Club Plzeň a její hmotnost je okolo 170 tun. „Dále se pro zvýšení zatížení přidávají speciální vozíky s panely,“ upozornila Kovařovič.

Most se klene ve výšce 35 metrů nad hladinou nádrže a 69 metrů ode dna přehrady. Zajímavostí je, že vedle něj stojí ve vzdálenosti jen devět metrů starý, již nevyhovující most, který chtěla SŽ původně rozebrat. Je však památkově chráněný, a tak to není možné.

Správa železnic proto řeší převod vlastnických práv na spolek Viadukt, který ho hodlá spravovat a vytvořit z něj kulturní prostor a vézt přes něj cyklostezku.

