V areálu u budějovického letiště plánují výzkum a výrobu modulárních reaktorů

O možnostech a podmínkách tohoto scénáře dnes hovořili zástupci Jihočeského kraje, společnosti Rolls- Royce SMR a Skupiny ČEZ.

„Představili jsme našim partnerům unikátní lokalitu, kterou spojuje dálnice, letiště, univerzita, jaderná elektrárna Temelín a silná základna odborníků vzdělaných v oblasti jaderné energetiky,“ uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba. „Můžeme nabídnout jako jediní v republice místo již schválené k výstavbě a provozu SMR,“ zdůraznil.

Hejtman považuje oblast jaderné energetiky pro jižní Čechy za klíčovou. „Budeme schopní zapojit naše firmy do dodavatelských řetězců. Jsem přesvědčený, že projekt přinese také hlavně mladým lidem budoucnost v regionu v podobě stabilní a atraktivní práce. A to nejen při provozu jaderné elektrárny Temelín, ale právě při výrobě a expedici po Evropě,“ dodal.

Zleva tlumočnice, generální ředitel společnosti Rolls-Royce SMR Chris Cholerton, jihočeský hejtman Martin Kuba a ředitel divize Jaderná energetika Bohdan Zronek ze skupiny ČEZ.

Projekt by mohl přinést až tři tisíce vysoce kvalifikovaných pracovních míst. „Bez jádra se spolu s obnovitelnými zdroji neobejdeme, a toto je záměr, který má budoucnost,“ podotkl za Skupinu ČEZ ředitel divize Jaderná energetika Bohdan Zronek.

„Měníme způsob, jakým jsou dodávané jednotlivé komponenty reaktoru. Sedmdesát procent bude smontovaných už v továrně a zbylých třicet procent na místě,“ vysvětlil generální ředitel společnosti Rolls-Royce SMR Chris Cholerton.

SMR doplní velké bloky

Zdůraznil, že již navázal obchodní jednání se skupinou ČEZ a jejími subdodavateli. „Možná změní názor i ty firmy, které zatím v jaderném průmyslu nepodnikají a vznikne z toho další zajímavá spolupráce,“ nastínil.

Společnost Rolls-Royce SMR vyvinula typ, který nebude při výrobě pro další zákazníky měnit. „Státní ústav pro bezpečnost zkoumal tuto technologii, se kterou jsme začali loni ve Velké Británii. Byla schválená a nyní budou dohlížet na to, abychom dodržovali postupy i v České republice,“ prohlásil Cholerton.

„Naším cílem je co nejnižší cena a současně co nejkratší doba dodávky zařízení,“ připomněl. Konkrétní výše nákladů je ale zatím obchodním tajemstvím.

SMR nebudou nahrazovat velké bloky, ale pouze je doplňovat. Očekává se, že vyrobí 470 MW stabilní a bezemisní elektřiny. Jde o objem, který by vystačil k pokrytí spotřeby jednoho milionu domácností po dobu nejméně 60 let. Malý reaktor v Temelíně by mohl být hotový do roku 2034. Uvažuje se také o dalších lokalitách, jako jsou například Tušimice.