  14:00
Do auta pro šest se sedmičlenná partička vracející se z večírku nevešla, tak si dva střihli, kdo si vleze do kufru. Dění na ulici však sledoval operátor českobudějovického kamerového systému a strážníci auto zastavili. Řidička byla střízlivá, zbytek posádky včetně dvou mladistvých měl test na alkohol pozitivní.
Auto s jedním cestujícím v kufru zastavili budějovičtí strážníci v České ulici.
Auto s jedním cestujícím v kufru zastavili budějovičtí strážníci v České ulici. | foto: MP České Budějovice

V pátek v půl čtvrté ráno spatřil operátor městského kamerového systému na náměstí Přemysla Otakara II. skupinku mířící k zaparkovanému automobilu. Bylo však zřejmé, že všech sedm se jich do šestimístného vozu nevejde.

„Dva z nich si tak střihli o to, kdo vyhraje poslední místo spolujezdce vedle řidičky. Prohrávající následně nastoupil do zavazadlového prostoru a řidička se rozjela směrem do České ulice,“ popsala mluvčí budějovických strážníků Věra Školková s tím, že hned tam vůz zastavila hlídka městské policie.

Řidič ujížděl policistům, v autě přeplněném dětmi neměl ani sedačky

Jak se ukázalo, prohřešků cestujících bylo víc. Nikdo z nich, kromě ženy za volantem, neměl zapnutý bezpečnostní pás. Před příchodem strážníků už se pasažéři vzhledem k plně obsazenému prostoru připoutat nestihli, o posledním cestujícím v kufru nemluvě.

Dechová zkouška na alkohol u třiadvacetileté řidičky ukázala negativní výsledek. To se však nedalo říci o dvou jejích mladistvých kamarádech. Ti nezůstali o mnoho pozadu za svými plnoletými společníky.

Hlídka zastavila auto s osmi dělníky bez roušek a dokladů. Byli i v kufru

„Strážníci proto o události informovali jejich zákonné zástupce, které bude čekat pohovor na oddělení sociálně právní ochrany dětí. Celé osazenstvo vozu se navíc bude zpovídat příslušnému správnímu orgánu z několika přestupků podle zákona o provozu na pozemních komunikacích,“ uzavřela mluvčí strážníků.

