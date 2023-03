Rodiče šli slavit a nemocné děti nechali doma, malá holčička zemřela

Rodiče nechali při silvestrovské noci svého dvouletého syna a teprve dvouměsíční dceru přespat na rozkládacím gauči u jednoho ze svých známých, s kterým vyrazili do města na diskotéku. Podle zdroje Práva bylo otci 32 let a matce 22 let.

Obě děti byly v té době silně nachlazené, trpěly úpornou rýmou a dávivým kašlem.

Když šla matka dceru ráno krmit, zjistila, že nevykazuje známky života. Následná pitva prokázala, že dýchací cesty nemluvněte se postupně ucpávaly hlenem, což vedlo k omezení přívodu kyslíku do plic a postupnému zadušení.

Rodičům nyní hrozí, že za smrt miminka skončí ve vězení. Podle informací Práva je vyšetřovatelé obvinili ze zločinu opuštění dítěte, za což je může soud poslat za mříže až na deset let.

Dle znalců nevěnovali rodiče dítěti potřebnou pozornost, což vedlo k jeho smrti. „Kdyby na svoji dceru dohlíželi a neupřednostňovali své vlastní zájmy, ke smrti dítěte nemuselo dojít,“ uvedl znalec.

„S ohledem na charakter věci a skutečnost, že poškozeným subjektem je zvlášť zranitelná oběť trestného činu, nebudeme případ komentovat. Můžu ale potvrdit, že kriminalisté případ nadále prověřují a bude se jím zabývat soud,“ sdělila policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.