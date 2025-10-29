Maminka i záchranáři zvládli nečekaný porod doma na výbornou. Pro rodičku vyráželi krátce po třetí ráno 28. října.
„Když záchranáři dorazili na místo, bylo jasné, že je na cestu do porodnice už pozdě. Za krátkou chvíli byl Vašík na světě,“ popsala Kristina Vrkočová, mluvčí jihočeských záchranářů.
Den vzniku samostatného Československa tak bude pro malého Vaška z Jindřichohradecka hlavně narozeninovým dnem.
„Domácí porod pod vedením přítomného lékaře byl bez komplikací,“ uvedla Vrkočová. Proto mohli záchranáři statečnou maminku a jejího svátečního novorozence následně bez starostí předat do péče jindřichohradecké porodnice.
Tak rychlé porody, že se rodička nestihne dostat do porodnice, nejsou příliš časté. Na druhou stranu ani neobvyklé. Před dvěma lety se například za jeden víkend cestou do porodnice narodily hned tři holčičky v sanitce v Libereckém kraji.
V Jihočeském kraji se jich takto při cestě do nemocnice ročně narodí přibližně desítka. Doma je to podobné číslo.