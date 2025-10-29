Na cestu do porodnice bylo pozdě. Sváteční dítě přivedli záchranáři na svět doma

Když za maminkou dorazili po třetí hodině ráno záchranáři, bylo brzy všem jasné, že do nemocnice v Jindřichově Hradci se hned nepojede a bude nutné zvládnout porod doma. Vše se povedlo, a tak teď bude slavit malý Vašík narozeniny na Den vzniku samostatného československého státu.
Když za maminkou po třetí hodině ráno dorazili záchranáři, bylo jasné, že je na cestu do porodnice už pozdě. Za chvíli byl Vašík na světě. | foto: ZZS JČK

Maminka i záchranáři zvládli nečekaný porod doma na výbornou. Pro rodičku vyráželi krátce po třetí ráno 28. října.

„Když záchranáři dorazili na místo, bylo jasné, že je na cestu do porodnice už pozdě. Za krátkou chvíli byl Vašík na světě,“ popsala Kristina Vrkočová, mluvčí jihočeských záchranářů.

Den vzniku samostatného Československa tak bude pro malého Vaška z Jindřichohradecka hlavně narozeninovým dnem.

„Domácí porod pod vedením přítomného lékaře byl bez komplikací,“ uvedla Vrkočová. Proto mohli záchranáři statečnou maminku a jejího svátečního novorozence následně bez starostí předat do péče jindřichohradecké porodnice.

Tak rychlé porody, že se rodička nestihne dostat do porodnice, nejsou příliš časté. Na druhou stranu ani neobvyklé. Před dvěma lety se například za jeden víkend cestou do porodnice narodily hned tři holčičky v sanitce v Libereckém kraji.

V Jihočeském kraji se jich takto při cestě do nemocnice ročně narodí přibližně desítka. Doma je to podobné číslo.

