Policisté honili migranty po Šumavě. Pod smrkem je vyčenichal služební pes

13:16

Osm Syřanů se snažil převézt do Německa dvaačtyřicetiletý Pákistánec. Zřejmě by se mu to povedlo, ale kousek od hranic v šumavských lesích autu zablokoval cestu tahač s dřívím. Policisté na místě zadrželi tři migranty a řidiče, zbylých pět o několik hodin později vypátral policejní pes.