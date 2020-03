Kavárnu v Budějovicích musí nechat zavřenou, tak doma šije roušky

14:00

Michala Korbelová ze Zlivi na Českobudějovicku by za normálních okolností obsluhovala hosty své kavárny na náměstí v Českých Budějovicích. Poté, co ji po vládním opatření kvůli šíření koronaviru musela zavřít, pustila se do šití ochranných roušek, aby pomohla ostatním.