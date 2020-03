Českobudějovická MHD v proměnách času. Dopravní podnik slaví 70 let

9:30

Loni českobudějovický dopravní podnik slavil, letos si připomíná další jubileum. Minule to bylo 110 let provozu městské hromadné dopravy, v roce 2020 je to 70 let od založení společnosti Dopravní podnik. Podívejte se na srovnávacích fotografiích, jak jezdila MHD dříve a dnes.