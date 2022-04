Oprava vysílače lidem zrychlila internet, zmizel jim však mobilní signál

Na dobu, kdy v zapadlých vesničkách sloužily veřejné telefonní stanice či telefonní budky, mohou dnes jen vzpomínat lidé v osadě Mezipotočí u Kájova na Českokrumlovsku. Loni se jim začal ztrácet signál pro mobilní volání a někomu přestal fungovat úplně.

Bezradní zůstali hlavně starší obyvatelé či rekreanti, ale hlavně ti z nich, kteří potřebují pravidelný kontakt se svým lékařem nebo příbuznými. To se projevilo negativně hlavně při covidové pandemii. Jejich stížnosti u mobilních operátorů narážejí jen na radu, aby si pořídili nové telefony s podporou wi-fi.

„Se společností O2 jsem si psal několik měsíců, ale bezvýsledně,“ ukazuje důchodce Josef Fošum hrst dopisů. Nakonec trochu pomohl jiný operátor a koupě nového telefonu. Muž většinu roku žije na polosamotě na okraji osady.

Podle místních se mobilní signál začal ztrácet v době, kdy se opravoval asi tři kilometry vzdálený vysílač. Zlepšil se příjem moderních televizí a zrychlil internet, ale zhoršilo se volání přes mobily.

„Když jsem si stěžovala u společnosti O2, nabídli mi koupi nové televize. Ale ta je mi k ničemu, když se potřebuji hlavně dovolat. Někdy se mi podaří najít jedno místo v celém domě, kde signál trochu jde, ale s telefonem nesmím pohnout ani o centimetr,“ zlobí se Sylva Bohoňková.

V osadě bydlí její dvě dcery s rodinami a problémy vnímají stejně. Další obyvatelé nebo návštěvníci vesnice musí vyhledávat při telefonování vhodné venkovní místo a zmeškaná volání se jim pak ukazují, až když vyjedou kilometr za osadu. Někteří si neúspěšně stěžovali na obecním úřadě.

Z bílých míst udělali podnikatelé přednost

Podle společnosti O2 Czech Republic je problém v tom, že lokalita leží v kopcovitém terénu a patří mezi takzvaná bílá místa, kde je pokrytí signálem špatné u všech operátorů.

„Bohužel ne vždy je možné na těchto místech stavět nové vysílače. Často tomu brání legislativa, nesouhlas obyvatel nebo okolních obcí. Zároveň jsou tyto lokality s nízkým osídlením pro nás ekonomicky nenávratné,“ sdělila mluvčí společnosti O2 Czech Republic Veronika Zachariášová.

Podle její rady zbývá stěžovatelům možnost pořídit si službu pro wi-fi volání. To znamená zaplatit si internet. Mobilní operátor připomíná, že v současné době pokryje pomocí k tomu potřebné LTE SIM karty 99 procent české populace, což je špička v Evropě.

Lidé v Mezipotočí, kteří v minulých letech až do modernizace vysílače neměli s telefonováním potíže, si připadají podvedení. Změna signálů je postavila před nutnost pořídit si další vybavení. Stavba nového vysílače by totiž pro obec představovala zhruba milion korun a to je pro její rozpočet moc.

Možností je i finanční podpora od Národního fondu obnovy u ministerstva průmyslu a obchodu, které má ale v současnosti určitě jiné starosti než zlepšit několika desítkám lidí volání.

Podle průzkumů patří Česko v pokrytí signálem mezi nejlepší státy v Evropě. Daleko za ním je třeba Polsko, Bělorusko nebo Ukrajina.

Navíc z „bílých míst“, kde není v České republice signál, si někteří podnikatelé udělali přednost. Například v Beskydech inzerují některé horské chaty úžasné ubytování v absolutním tichu, kde se hostům nikdo nedovolá. Z pohledu obyvatel Mezipotočí patří ale ticho v jejich mobilech do pokroku, který si nepřáli.