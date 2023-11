Pohodlí na radnicích zajistí větší digitalizace a automatizace služeb

Ministerstvo vnitra pořádá soutěž Přívětivý úřad od roku 2016. Mapuje a hodnotí přívětivost úřadů vůči obyvatelům. Sledují se taková kritéria, jako je počet úředních hodin, elektronizace agend, zavádění online nástrojů a mobilních aplikací, možnost platit správní poplatky platební kartou, komunikace s občany a další.

„Myslím si, že máme vybalancovaný komfort vůči obyvatelům. Snažíme se, aby na ty služby lidé dlouho nečekali. Na webových stránkách si snadno najdou formuláře a z elektronických agend se dozvědí například to, že mají hotovou občanku. Jde nám o to, aby se ke všemu snadno dostali. To jsou zrovna ty hodnocené parametry,“ zmínil tajemník táborské radnice Lubomír Šrámek.

Obyvatelé Tábora mohou využívat elektronickou desku přístupnou 24 hodin denně. „Pokud nám to legislativa umožní, rádi se v digitalizaci budeme posouvat dál. Od nového roku budeme mít poplatkovou pokladnu, která bude zatím v budově na Tabačce, kde je nejvíc poplatkových agend,“ uvedl Šramek. Automatická pokladna provoz na úřadě zefektivní tím, že sníží personální zátěž. Lidé v ní budou moct platit v hotovosti, kartou i QR kódem.

Přívětivý úřad

v kraji 1. Tábor

2. Prachatice

3. Dačice Soutěž je určená pro obce s rozšířenou působností. V kraji jich je 18, ale zapojilo se devět. Ministerstvo další pořadí neuvádí, zde je seznam podle abecedy: Jindřichův Hradec, Soběslav, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou, Vimperk, Vodňany.

„Pokud se osvědčí, rádi bychom je umístili i na sídliště, aby lidé nemuseli chodit až na úřad,“ přidal tajemník. Další kroky pro deset tisíc obyvatel sídliště Nad Lužnicí v příštím roce ušetří nová poštovní služba. „Vzhledem k tomu, že Česká pošta zrušila v Táboře pobočky, chtěli bychom koupit stanoviště k přijímání a podávání zásilek,“ avizoval Šrámek.

Automatizovat úřední procesy chtějí také na radnici v Prachaticích. Za více než 12 milionů korun tam mimo jiné zmodernizují portál občana, kde přibudou nové digitální služby, i portál úředníka. Efektivnější vnitřní procesy mají zajistit elektronické dokumenty.

„Těší mě směr nyní nastavený na městském úřadě a hlavně pak kvalitní práce našich úředníků. Je dobře hodnocená nejen klienty, kteří úřad navštíví, ale i ministerstvem vnitra jakožto dohledovým orgánem. Toto ocenění je proto poděkováním všem, kteří se snaží zkvalitňovat služby občanům,“ řekl Jan Bauer, starosta Prachatic, které skončily v soutěži na druhém místě.

Dalším krokem bude zvýšení kybernetické bezpečnosti a dostupnosti infrastruktury prachatického datového centra za 10,5 milionu, kdy většinu nákladů, stejně jako u modernizace digitálních portálů, pokryje dotace

„Chceme vybudovat bezpečné prostředí pro informační systém s pokročilou detekcí vyhodnocení kybernetických událostí. Cílem je, aby vše odpovídalo nárokům na provoz digitálních služeb a splňovalo standardy dané zákonem o kybernetické bezpečnosti,“ předeslal vedoucí kanceláře starosty Milan Batysta.

Prostor pro zlepšení vnímají i na městském úřadě v Dačicích. „Chystáme se naplno využívat portál občana, kde rozšíříme služby pro více odborů. Drtivou většinu věcí si lidé zařídí v budoucnu přes internet. Chceme jít touto cestou, ale není to jednoduché. A hlavně je to drahé. Počítáme s postupnými změnami,“ informoval tajemník úřadu Zdislav Páral. Doplnil jednu novinku mimo digitalizaci – město do všech historických budov úřadu zařídí bezbariérový přístup.