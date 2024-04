Nejlepším jihočeským městem pro byznys je opět Krumlov, polepšily si Vodňany

Vysoká koncentrace firem, výstavba bytů, dostatek úředních hodin i přehledné webové stránky pro podnikatele jsou důvody, proč Český Krumlov po roce obhájil titul jihočeského města pro byznys. Druhou pozici obsadily Vodňany na Strakonicku a třetí skončily České Budějovice.

„Prvenství mě velmi těší, zejména když je to obhajoba. Český Krumlov se snaží být k podnikatelům vstřícný a věřím, že i v dalších letech to budeme naplňovat. Angažujeme se při výstavbě bytů, dále pokračují velké investice do dopravní infrastruktury. Opravujeme významné mosty, což přináší komplikace, ale věřím, že to i pro podnikatele bude nakonec přínosné,“ řekl starosta Českého Krumlova Alexandr Nogrády (ANO).

Jihočeské Město pro byznys 2023 Český Krumlov (1.) Vodňany (7.) České Budějovice (3.) Kaplice (14.) Vimperk (5.) Milevsko (10.) Písek (4.) Tábor (2.) Prachatice (16.) Třeboň (6.) Jindřichův Hradec (13.) Strakonice (8.) Dačice (15.) Blatná (9.) Trhové Sviny (12.) Týn nad Vltavou (17.) Soběslav (11.) Pozn.: V závorce je pořadí v roce 2022.

Hodnotitelé z agentury Datank rozdělili srovnávací výzkum do dvou hlavních kategorií. První řeší přístup ke službám veřejné správy a má vliv na celkový výsledek ze 60 procent.

„Pro podnikatele je pochopitelně velmi důležité také podnikatelské prostředí, které má na hodnocení váhu ze 40 procent. Tam spadá například dopravní obslužnost nebo pracovní trh,“ popsal za organizátory David Pavlát.

Právě kvalitním podnikatelským prostředím se může Krumlov podle výzkumníků pyšnit. Stoupá počet místních obyvatel, na což v regionu odpovídajícím způsobem reaguje velké množství dokončených bytů na tisíc obyvatel. Ve srovnáním s jinými jihočeskými městy a obcemi s rozšířenou působností má Krumlov dostatek volných pracovních sil.

Vodňany poskočily o pět míst

Stříbrné Vodňany zabodovaly především v testu elektronické komunikace města. Ten ověřoval kvalitu a také včasnost odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy směřované na živnostenské úřady. Příslibem rozvoje podnikání do budoucna je i vysoký počet mladých obyvatel. Radnice zároveň dostala pochvalu za vůbec nejvyšší podíl získaných dotací.

„Je to příjemný výsledek – a hlavně dobrá vizitka města. U každé akce, kterou máme v plánu, zjišťujeme, jestli bude podpořená z dotací. Případně ji upravujeme, abychom si mohli zažádat. Stávající velké firmy se rozšiřují, ale že bychom do Vodňan dostali někoho dalšího, zatím asi nehrozí,“ posoudil starosta téměř sedmitisícového města Martin Macháč (ANO).

Sám marně hledá odpověď na otázku, jaké inovace dokázaly Vodňany posunout v soutěžním žebříčku o pět příček. V předešlém výzkumu totiž obsadily sedmé místo. „Nejsem si vědomý, že bychom něco radikálně měnili. Je to dané spíše stabilní komunikací s obyvateli,“ uvažuje Macháč.

Krajské město vloni zaznamenalo nejvyšší nárůst počtu podnikatelů, a tak se udrželo na bronzové pozici. „Já jsem naprosto spokojená. Je to ukázka toho, že Budějovice jsou městem pro podnikatele, kteří zde mohou založit a rozvíjet firmu. Takové prostředí se snažíme podporovat. Atraktivitu města bude do budoucna zvyšovat i náš získaný titul Evropského hlavního města kultury 2028. Ať už to přiláká české, nebo zahraniční firmy, souvisí s tím i kvalita života ve městě,“ reagovala primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS).

Týn hledá cestu z chvostu tabulky

Naopak na spodku tabulky se stabilně drží Týn nad Vltavou na Budějovicku. Město, kde žije osm tisíc lidí, si už několik let z analýzy přívětivého prostředí odnáší předposlední či poslední umístění.

„Vnímáme, že si nevedeme v této pozici úplně dobře. Nepomohla tomu ani situace, kdy nám ze středu města zmizel velký obchodní řetězec. Vylidnilo se tím centrum a místní živnostníci jsou na tom bohužel bití. Komunikujeme s jihočeskou hospodářskou komorou, ale je problematické časově se sladit a dát dohromady nějaké výstupy,“ komentoval vltavotýnský starosta Karel Hladeček (ProTejn).

Vylepšení pozice by mohla do budoucna přinést modernizace úřadu. Radní aktuálně schválili pořízení elektronické úřední desky. „Snažíme se jít s dobou a digitalizace samosprávy do toho určitě patří. Zatím bychom chtěli pořídit jednu, a kdyby se osvědčila, tak bychom případně přidali další. Je to jeden z kroků, který by nám mohl do budoucna pomoct,“ věří starosta.