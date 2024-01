Nesměň žila masopustem, maškary nachodí po vsi téměř 25 kilometrů

Kapelník udá první tóny známé dechovky Červená růžička. Mládenci v černých oblecích s vysokými klobouky plnými barevných kvítků se dávají do pohybu. Vedle nich běhají takzvaní střapatí a jeden z nich při tanečku točí nad hlavou cepem.

„Toto kolečko jsme dělali pro pana Vojtu. Děkujeme za štědrou koledu a jeho ženu večer zveme na věneček,“ pronese jeden z mládenců, který už však má svůj klobouk dole z hlavy.

Paní domu má nachystané pohoštění k jídlu i k pití. „Pojďte kluci, co si dáte?“ ptá se koledníků, kteří sahají po chlebíčcích či po něčem ostřejším k zahřátí.

Znamená to jediné, je tu masopust. Lidová veselice, která k životu na vsi patří. Tradičně ji drží i v Nesměni na Českobudějovicku, kde se koná každý rok masopust jako jeden z prvních v celém kraji.

„Na naši tradici jsem hrdý, jinak bych to ani nedělal,“ prohlásil v sobotu mezi jednotlivými kolečky 42letý Miroslav Benda, který byl letos matkou masopustu. Měl na sobě oblek ušitý z proužků látek, v ruce cep, na hlavě špičatý klobouk a přes obličej masku.

„Masopust máme u nás od druhé světové války a vynechali jsme asi jen jednou, když se za covidu nesměli lidé scházet. Já jsem byl na koledě, když mi bylo asi teprve čtrnáct dní. Dodnes tu fotku s kočárkem mám doma, takže letos je to už můj čtyřicátý třetí masopust,“ usmál se.

S mládenci v růžičkové koledě obcházejí ves poctivě i děti. Tři chlapci v uniformách mají na starost kanón, za průvodem jde i řada dívek v maskách. V Nesměni patří k masopustu i dva koně či živá kravka. Nechybí ani maska medvěda.

„Mladým bychom to rádi předali, ale oni to moc nechtějí dělat. Je to náročné. Jenom tady ve vsi za den nachodíme skoro pětadvacet kilometrů a do toho nepočítám udělaná kolečka,“ zmínil Benda.

Ještě jedno specifikum si Nesměňští drží. Kromě dlouholetého koledování jsou to i vynikající cmundy. Smažení bramboráků vždycky provoní celou náves, dělají je přímo v autobusové zastávce. „Máte je skvělé. Dám si ještě jednu,“ chválila ve frontě jedna z návštěvnic sobotního nesměňského veselí.

Následující hlavně víkendy budou masopusty i v dalších jihočeských městech a obcích. Pokračují do Popeleční středy, která letos připadá na 14. února.