Končí papírování, teď se položí asfalt. Nová krajská vláda plánuje obchvaty

Žádní protikandidáti, hlasování přesně podle očekávání, vlastně formalita. Na čtvrtečním ustavujícím zasedání noví zastupitelé Jihočeského kraje zvolili hejtmanem podruhé Martina Kubu z ODS.

Občanští demokraté mají po nedávných volbách pohodlnou většinu 34 z 55 mandátů, takže si pak v klidu zvolili i všechny náměstky a celou radu. Ve vedení hejtmanství zůstává Lucie Kozlová s Tomášem Hajduškem, novou tváří mezi náměstky je David Štojdl, jinak také starosta Trhových Svinů. Všichni čtyři dostali při zvolení do funkce 32 hlasů, tedy od všech přítomných zástupců ODS. Opozice z řad hnutí ANO a Stačilo! se zdržela.

Nová krajská vláda má jasno o svém programu na další čtyři roky. „Navážeme na projekty, na kterých už jsme pracovali. Nejdříve začneme sestavovat rozpočet, abychom měli dostatek prostředků, například na dopravní stavby. Zatímco v uplynulém volebním období jsme je hlavně připravovali, nyní se začnou proměňovat z papírové podoby do té finální,“ uvedl Kuba s tím, že na to kraj vynaloží miliardy korun.

Hejtman zmínil, že by chtěl do čtyř let například dotáhnout propojení silnice z budějovického sídliště Máj přes Švábův Hrádek do Litvínovic a k výpadovce na Český Krumlov. Stejně tak bude usilovat, aby se v krajském městě postavil most přes Vltavu s vyústěním v Papírenské v Rožnově na jedné straně a opět na výpadovce na Krumlov na té druhé.

Hejtman, náměstci a co mají na starost Hejtman Martin Kuba – zdravotnictví, nemocnice, krizové řízení, marketing, zahraniční vztahy, územní plánování, doprava či koordinace velkých staveb a velkých projektů kraje.

1. náměstek Tomáš Hajdušek – finance a ekonomika, investice, veřejné zakázky, Krajský investiční fond, dotace včetně Programu obnovy venkova, IT a e-government.

Náměstkyně Lucie Kozlová – sociální oblast, komunitní plánování sociálních služeb národnostní menšiny, zaměstnanost, majetek, cestovní ruch, kultura, památková péče.

Náměstek David Štojdl – školství, podpora zájmové činnosti mládeže a sportu, věda a výzkum, životní prostředí, venkov, zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivost, Jihočeský vědeckotechnický park, podpora Místních akčních skupin.

„Chci, abychom v tomto období také v Budějovicích postavili Centrum míčových sportů a Alšovu jihočeskou galerii. To jsou unikátní projekty, které mohou město posunout dopředu,“ poznamenal dále hejtman.

V oblasti dopravy je v plánu také stavba jižního obchvatu Tábora i Blatné a práce mají začít na obchvatu Husince. Do života se má uvést také integrovaný dopravní systém (IDS). V ostatních regionech většinou funguje roky a jižní Čechy jsou v tomto ohledu výjimkou.

„IDS dotáhneme, je to klíčový projekt. Letos projednáme všechny jízdní řády s obcemi, také musíme připravit dobrý marketing, aby byl systém pro uživatele přívětivý. V roce 2026 ho chceme spustit,“ potvrdil Kuba.

ANO má tři předsedy výborů

Novinkou má být také masivnější finanční podpora sportovních projektů. O tom už před volbami mluvili i zástupci hnutí ANO. „Vím o tom, s panem hejtmanem jsme to probírali a věřím, že tuhle podporu vezme kraj za svou,“ reagoval opoziční zastupitel Roman Kubíček.

Je spokojený i s tím, že ANO (17 mandátů) obsadí svými předsedy hned tři ze sedmi výborů, které při zastupitelstvu fungují. „Měli jsme nějaké podmínky a na všem se dohodli. Kontrolní výbor vždy patří opozici, tam to bylo jasné. Starosta Dobevi Petr Kalina už ve finančním výboru byl, takže má zkušenosti ho vést a u zdravotnického to bylo jasné také na základě odbornosti. Povede ho Michal Kozár, bývalý ředitel pelhřimovské nemocnice,“ popsal Kubíček. Pro doplnění, v čele kontrolního výboru bude Andrea Nádravská z ANO.

Zbylým čtyřem budou šéfovat zástupci ODS. Například ten pro venkov, zemědělství a životní prostředí povede Hana Štastná, která je známá i jako ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje.

V souvislosti s výbory se ve čtvrtek poprvé na zastupitelstvu zapojili také členové uskupení Stačilo!, kteří mají čtyři křesla. Navrhovali ještě vznik dalšího, a to Integrovaného záchranného systému.

„Povodně, které nás zasáhly, jsou výzvou pro to, abychom se zabývali tím, nakolik byla účinná protipovodňová opatření a nakolik je potřeba je rozvíjet,“ upozornil Vojtěch Filip, bývalý šéf komunistů, který za Stačilo! kandidoval.

Podle něj je namístě také prověřit stav Vltavské kaskády, Římovské nádrže či rybníka Rožmberk. Podporu většiny zastupitelů následně nezískal, ale hejtman Kuba zmínil, že se touto problematikou budou záchranné složky ve spolupráci s krajem i tak zabývat, aniž by bylo nutné výbor zřizovat.