Mladé rodiny žijící nejen v českobudějovické Havlíčkově kolonii mají další důvod k návštěvě Malého jezu na Malši. Oblíbené odpočinkové místo s dětským hřištěm se po dvouleté modernizaci rozrostlo o nové atrakce.

Chátrající lavičky nahradilo nové posezení a přibyly hrací prvky. Sportovci ocení znovuotevření místní loděnice, kde zkušení instruktoři zájemce naučí jízdu na paddleboardech. Na děti cákající vodu kolem pítka dohlíží v parném dopoledni Milena Fuchsová, která se uvelebila na jedné z nových dřevěných laviček.

„Dříve jsem pracovala v nedaleké školce, tak jsem sem s dětmi chodila na procházky pořád. Je to tu čím dál hezčí. Bydlím kousek odtud, takže sem často chodím i dnes s vnukem. Je z toho hřiště úplně nadšený,“ ukazuje na chlapce lijícího vodu do vodní atrakce.

Oválná ocelová konstrukce přibližuje dětem hravou formou cestu řek Vltavy a Malše. Unikátní oživení hřiště navrhla Kateřina Landová z územní skupiny Havlíčkovy kolonie.

„S obyvateli čtvrti a vedením města jsme společně diskutovali o tom, co na Maláku chybí. Zazněl nápad na využití vody z pítka, které často přetéká. Po měsíci od instalace vidíme, že si to děti hodně oblíbily,“ potěšilo Landovou.

Výsledný prvek kopíruje tok řek od pramene, potkává města a přehrady. Názvy jednotlivých zastávek si starší děti přečtou na bocích atrakce. „Když tam nalijou vodu, hráz se naplní a putuje dál, až doteče do společného lavoru symbolizujícího soutok v Budějovicích,“ popsala Landová. Úprava odpočinkové zóny u Malého jezu stála 18 milionů korun.

„Rozšířili jsme vyžití pro děti a lavičky k posezení pro rodiče. Úpravy se týkaly také trávníku, aby si na něj návštěvníci mohli třeba roztáhnout deku. Dále jsme zkulturnili vodní brouzdaliště a kromě nových dětských prvků přibylo i několik workoutových přístrojů,“ vyjmenoval náměstek primátorky Michal Šebek.

Na první pohled nejviditelnější změnou je modernizace loděnice, kde funguje paddleboardový klub Hudy SUP pod vedením Jaroslava Soukupa. „Dětský klub se nám kvůli půlroční uzavírce rozpadl, rád bych sem dostal děti zpátky. Máme celoroční tréninky, kdy se děti seznamují s vodou, učí se pádlovat a celkově se pohybovat na vodě,“ přiblížil instruktor pádlování Soukup.

Podle něj je nejdůležitější, aby se loděnice dostala do většího povědomí lidí. Neměli by se bát přijít a zeptat se na možnosti výcviku. „Kolemjdoucí neví, co tady je. V předchozí staré boudě to ani nešlo pořádně provozovat, byly to punkové podmínky. Od příštího roku chceme otevřít i půjčovnu paddleboardů pro veřejnost. Rád se ujmu i dospělých zájemců o tréninky,“ dodal Soukup.

„Budějovice žijí s řekami Malší a Vltavou od svého založení. A právě pro obyvatele je život s vodou velmi důležitý. K tomu, aby se lidé vody nebáli, přispívají podobné lokality jako je Malý jez, zvláště pokud se je podaří zkulturnit,“ řekla primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Před dvěma lety město otevřelo venkovní sportovní areál u Vltavy blízko stejnojmenného sídliště, který nabízí kurty na plážový volejbal, dětské hřiště, možnost koupání v řece nebo zapůjčení paddleboardů. Aktuálně finišuje výstavba Slunečního ostrova na Vltavě za Dlouhým mostem, což bude odpočinková zóna, která vznikla vytvořením propojených ostrovů na řece.

Budějovice dále chystají modernizaci parku Háječek u historického centra, kde má být multifunkční areál pro letní kino, divadelní představení, koncerty a v zimě i bruslení. V plánu je také přestavba sportovního areálu Meteor ve čtvrti Rožnov. V součtu všechny projekty stojí stovky milionů korun