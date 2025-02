Rodiny s dětmi obsadily hory, hotely a penziony ale ještě mají volná místa

Lidé mohou volit, jestli chtějí vyrazit k Lipnu, na Kvildu, Zadov nebo Kubovu Huť. Novohradské hory výraznější sněhovou pokrývkou letos neoplývají, některé penziony tak zahajují sezonu až na jaře. Jiné ale nabízí volné apartmány.

„Právě Lipensko a Šumava mají tu výhodu, že se jedná o horské oblasti, kde je přírodní sníh. A v případě dosněžování jsou tu podmínky na to, aby vydržel. Tudíž v zimních měsících jsou vždy hojně navštěvované a mají každoročně vysoký turistický potenciál,“ konstatuje Václav Stárek z Asociace hotelů a restaurací.

S ohledem na momentální počasí očekává, že letos o jarních prázdninách by mohly být kapacity naplněné a ubytovatelé spokojení. Přesto počasí je právě to, na co se nelze zcela spolehnout.

„Snažíme se nalákat hosty na běžky, na lyže na Šumavě, na Novohradsku, ale počasí se může za pár dní změnit a led a sníh povolí,“ komentoval na konci ledna šéf Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup. To je podle něj právě důvod, proč mnozí vyčkávají s objednáním pobytu až na poslední chvíli.

Podle meteorologů by se ale první jarní prázdninový týden mohl lyžařům na jihu Čech vydařit. Teploty se budou pohybovat od nočních minus sedmi do odpoledních tří stupňů nad nulou. Ve vyšších polohách se přes den teploty možná ani přes nulu nedostanou a někde se ukáže sluníčko. „Dlouhodobá předpověď na 14 dní říká, že situace bude podobná – chladno a beze srážek,“ uvedla meteoroložka Eva Houbová.

Do Hotelu Zadov jezdí sportovci Hotel Zadov u stejnojmenného lyžařského areálu hlásí plno. „Specializujeme se na skupinové pobyty, které bývají zamluvené dlouho dopředu,“ uvedla konzultantka Olga Königová. Jarní prázdniny tu stráví na soustředění sportovní oddíly z Kladenska, Plzeňska i jižních Čech.

Zvládnou i jiné sporty

Pokud nebude sníh, budou se věnovat jiným sportům. „Ale snad nám sníh vydrží,“ pronesla. Ski penzion na Kvildě byl před několika dny na prázdniny zaplněný z padesáti procent. I zde věří, že sníh pomůže přilákat ty, kteří se zatím rozhodují. „Předpokládáme, že objednávky na pobyty ještě dorazí, a samozřejmě doufáme i v počasí,“ přála si Zuzana Nováková z penzionu, který stojí kousek do kvildských sjezdovek.

Také Kubova Huť je žádanou destinací. A spokojení hosté se sem vracejí. „Máme přibližně z devadesáti procent vyprodáno. A přes polovinu tvoří dlouhodobější rezervace,“ přiblížila recepční Hotelu Kristian Aneta Sovová. Jedná se zejména o rodiny s dětmi. I zde využívají hosté nabídek na poslední chvíli, zdaleka to ale neovlivní výslednou cenu. Naopak. Podle Sovové, čím dříve se pobyt objedná, tím se zaplatí méně.

Na Lipensko do Penzionu Dobík zamíří hosté v těchto dnech také hlavně kvůli sněhu. Klienty jsou zde podle Jitky Šefránkové jak rodiny, tak i jednotlivci. Dorazí hlavně ze středních Čech, z Plzeňska, ale také ze sousedního Německa. „Máme několik rezervací z prosince, většina ale volí pobyt na poslední chvíli,“ zhodnotila.

Novohradsko naopak momentálně moc zábavy nabídnout nemůže. „Krajina a turismus jsou zde zaměřené spíš na cyklotúry a procházky po kopcích, na což teď počasí ještě moc není. A naopak je tu momentálně málo sněhu na běžky. Také tu nejsou žádná větší centra, například lanové parky, jako právě na Lipně,“ přiblížil Michal Jarolímek z destinace Novohradsko–Doudlebsko. Kdo přesto na Novohradsko pojede, může vyrazit třeba za zvířaty do Safari Resortu v Hluboké u Borovan nebo do Zoo Dvorec u Borovan.