Plná parkoviště, dlouhé fronty u lanovek. Lidé vzali sjezdovky na jihu Čech útokem

Řidič v bílém audi popojíždí pomalu a hledá volné místo, kam by mohl zaparkovat. Povede se mu to až za pár minut. Už okolo půl desáté dopoledne je hlavní parkoviště Skiareálu Lipno téměř plné.
U dalšího z vozů už tatínek obouvá do lyžáků malého synka, aby za chvíli mohli vyrazit na svah. Napřed si ale budou muset, stejně jako stovky ostatních, vystát frontu na sedačkovou lanovku.
Je úterý, pár stupňů pod nulou, obloha září modře a sluníčko příjemně svítí. Předposlední den roku 2025 je skiareál v Lipně nad Vltavou plný. U turniketů lanovky Lipno express, která jezdí od hlavního parkoviště, zní čeština či němčina, fronta před nimi se postupně natahuje. Lyžařům a snowboardistům to však nevadí, trpělivě čekají, až na ně přijde řada.
„Přijeli jsme sem na čtyři dny, abychom tu strávili Silvestr. Sice budou sjezdovky plné, ale co máme dělat? Zalyžovat si určitě chceme, protože děti to moc baví, tak to musíme přetrpět,“ pousmála se ve frontě Lucie Foltýnová, která se s rodinou k Lipnu vrátila po roce.
Před půl jedenáctou dopoledne už bylo parkoviště pod Jezerní sjezdovkou plné a značka zákaz vjezdu odkláněla přijíždějící lyžaře na další parkoviště. Skiareál nabízí ještě dvě menší.
„Návštěvnost nám dělá velkou radost. V pondělí byla dokonce pátá největší od roku 2006. Lyžovalo tady skoro 4 200 lidí,“ upřesnil mluvčí lipenského areálu Jiří Gruntorád a dodal, jak ho těší, že k Lipnu míří lidé z celé republiky. „Kromě lyžování si pochvalují zimní animace pro nejmenší,“ doplnil.
Středisko, které cílí především na rodiny s dětmi, má nyní v provozu všechny čtyři lanovky a zhruba osm kilometrů sjezdovek, na nichž leží od 80 do 100 centimetrů převážně technického sněhu. „Mrazivé počasí nám umožňuje zasněžovat další tratě, které budeme postupně otvírat,“ řekl Gruntorád.
Období na přelomu roku je jedním ze dvou vrcholů lyžařské sezony, proto i v ostatních areálech na jihu Čech musí lidé počítat s tím, že budou u lanovek a vleků čekat ve frontách. Lyžuje se i na dalších místech Šumavy, třeba na Zadově, Kvildě, Horní Vltavici, Libíně, ve Frymburku či na Kubově Huti.
Díky mrazům v posledních dnech se povedlo otevřít sjezdovky také na dalších místech kraje. Třeba u Nové Bystřice a u Horní Radouně na Jindřichohradecku.
Sezona pokračuje i na rakouském Hochfichtu. „Kombinace výborných sněhových podmínek a slunečného počasí přilákala po vánočních svátcích každý den přes pět tisíc návštěvníků, takže bylo každý den plno. Více než třetina jsou Češi,“ hodnotí vánoční prázdniny Gerald Paschinger, ředitel Hochficht Bergbahnen.
„Kvůli velkému zájmu jsme měli v provozu záložní parkoviště ve Schwarzenbergu i kyvadlovou dopravu, abychom všechny dopravili k lanovkám. S návštěvností jsme spokojeni, zimní sezona po rozpačitém úvodu zatím probíhá výborně,“ pochvaluje si.
Na Hochfichtu je nyní v provozu přes 12 kilometrů sjezdovek (nejvíce na Šumavě). Jezdí všechny lanovky a vleky. Na zbývajících tratích jsou v provozu sněžná děla a jejich otevření je otázkou nejbližších dní.