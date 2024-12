Jihočeský kraj má nově v logu špendlík a písmo Ema pojmenované po Destinnové

„Hledali jsme něco, co každý zná, co každý už někdy viděl a dokáže si to s naším krajem spojit. Můžeme se pyšnit krásnou přírodou a s ní souvisejícím turismem. Spousta lidí k nám na dovolenou nebo výlety jezdí a spoustu Jihočechů cestovní ruch živí. Proto nám celé logo, do kterého je zakomponovaný špendlík na mapě, připadá jako velmi jednoduchá a logická varianta upozornění na náš kraj,“ uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba.

Design minimalistického loga vytvořil tým pražských grafiků pod vedením Kláry Kvízové. „Špendlík v našem návrhu znamená, že chceme zůstávat v lokalitě. Je místem pro označení polohy, v přeneseném významu domova, cestování nebo cíle či místa k životu. Součástí značky je i písmeno J, které jsme do pinu vtělili,“ přiblížila Kvízová.

Název Jihočeský kraj je v novém logu napsaný písmem Ema, které grafici vytvořili kraji na míru. Jméno nese po operní pěvkyni Emě Destinnové, jež žila ve Stráži nad Nežárkou na Jindřichohradecku. „Jedná se o velmi jednoduchý nadčasový styl, který se rychle neokouká. Samotný pin je pak možné využít i jako tečku za sloganem,“ popsal návrhář fontu Matyáš Bartoň.

V základní verzi je bílý nápis na zeleném poli. „Jako doplňkové máme šedou, černou a bílou barvu. Vzhledem k tomu, že celý kraj je pestrobarevný, do vizuálu jsme navrhli širokou škálu dvanácti dalších barev. Nechtěli jsme se uzavírat jen do jedné,“ vysvětlila vedoucí grafická designérka. Budoucí brožury, reklamní předměty nebo plakáty tak mohou zaujmout i oranžovým, modrým, červeným či žlutým podkladem.

„Důležité bylo, abychom s logem mohli pracovat v moderní digitalizované podobě úřadu. Nová vizuální identita je určená i pro všechny organizace kraje,“ uvedl ředitel jihočeského krajského úřadu Lukáš Glaser.

Značku se špendlíkem tak budou kromě úřadu využívat i Jihočeská centrála cestovního ruchu, Jihočeské letiště České Budějovice nebo Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje.

Dosavadní pestrobarevné krajské logo navrhla v roce 2009 grafická designérka Helena Jiskrová. Tvoří ho prolnuté křivky, které asociují gotickou kružbu a připomínají umělecké památky. „Už nás trochu limitovalo na sociálních sítích a ve všech moderních technologiích,“ dodal hejtman.