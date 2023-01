Přejít silnici v Lišově je doslova o život, obchvat se začne stavět v únoru

Navíc bude i bezpečnější. Chodci a obyvatelé Lišova i Štěpánovic už nebudou muset čelit tisícům vozidel denně. Současná vozovka totiž vede přes celé město i obec.

Šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl potvrdil, že zahájení prací nic nebrání. „Uzavřeli jsme smlouvu se společností M – Silnice za nabídkovou cenu 963 milionů bez DPH,“ uvedl Mátl.

Vznikne tak silnice dlouhá 9,5 kilometru. ŘSD předá staveniště poslední lednový den, slavnostní zahájení je naplánované na 2. února.

Denně po současné cestě jezdí i sedmadvacetiletý řidič Miloš, který přes Lišov dojíždí do práce do Budějovic. „Obchvat jednoznačně pomůže hlavně bezpečnosti ve městě. Přejít silnici ve všední den je doslova o život i pro dospělého člověka, natož pro děti, které tam chodí do školy nebo si jdou odpoledne hrát ven,“ reagoval.

Jezdí tudy hodně kamionů i dodávek na zásobování. Auta tam podle jeho zkušeností často nedodržují předepsanou rychlost. Nejhorší je situace v ranní a odpolední špičce.

„Naším městem projede denně 12 až 14 tisíc vozidel, to je velká zátěž. A kamionů a těžké nákladní dopravy je skutečně hodně. Ve chvíli, kdy bude obchvat, tranzit zmizí,“ konstatoval přednedávnem starosta Lišova Jiří Švec. Především kamionů pak tudy bude jezdit naprosté minimum.

ŘSD muselo jednat s 394 vlastníky pozemků

Místním se uleví, budou se cítit bezpečněji třeba při cestě na nákup a dalších vycházkách. Složitější by to mohlo být pro některé podnikatele, především obchody či restaurace, kterým tržby zvyšují i projíždějící motoristé.

Zásadní je, že už ŘSD na celém úseku nemá potíže ani s pozemky. Celkem se ředitelství muselo vypořádat s 394 vlastníky půdy. Složité to bylo především s plochou poblíž Vranína, která byla pod správou majetku rodu Czerninů.

„Jednání trvala snad dva roky a už začal i proces vyvlastnění. Nakonec se nám podařilo s majiteli dohodnout a pozemek nám prodali. Máme tedy vykoupených všech sto procent,“ konstatovala šéfka budějovické správy ŘSD Vladimíra Hrušková.

Práce mají trvat přibližně dva a půl roku. To znamená, že v roce 2025 najedou motoristé na novou vozovku.

Budoucí silnice první třídy povede ve směru od Budějovic od místa, které mnozí řidiči znají jako Na Klaudě, kde nyní končí čtyřpruhová komunikace, a na současnou vozovku se vrátí u Vranína nedaleko Třeboně. Povede jižně kolem Lišova a naopak severně od Štěpánovic. Bude dvoupruhová.

V budoucnu chce ŘSD vylepšit i další část silnice směrem do Třeboně. V úseku se pravidelně bourá a stalo se tam i několik tragických nehod.

Letos dokončí obchvat Dolní Lhoty

ŘSD letos na jihu Čech plánuje i několik dalších zásadních událostí. Hotový bude obchvat Dolní Lhoty na Jindřichohradecku rovněž na tahu z Budějovic do Hradce. Na konci roku tam měla firma Swietelsky stavební položenou většinu asfaltových hutních vrstev.

Zlom má nastat také u dvou chybějících úseků dálnice D3 od Kaplice-nádraží směrem na hranice v Dolním Dvořišti.

„Zahájení výběrových řízení na obě stavby předpokládáme ve druhé polovině února, nejpozději začátkem března,“ reagoval na Twitteru Radek Mátl.

To znamená, že ještě letos mají začít na obou úsecích i samotné práce. V tu chvíli by v roce 2023 byla rozestavěná celá část D3 z Budějovic až k Rakousku. Za další tři roky by byla kompletně v provozu.

Hotová bude letos v létě také dálniční odpočívka u Chotýčan na Českobudějovicku. V každém směru vznikne prostor pro 40 nákladních aut, 45 osobních a čtyři autobusy, ale třeba i pět míst pro karavany a také stání pro policii. Za akci má ŘSD zaplatit 432 milionů korun bez DPH.