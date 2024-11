Lipenský přívoz Hraničář ukončil sezonu. Turistů bylo méně, říká lodník

Lodník Antonín Labaj plánuje, že tento týden vytáhne na břeh svůj přívoz Hraničář, s nímž posledních sedm měsíců každý den vozil místní i turisty na trase mezi Frymburkem a Frýdavou. Po nutných opravách ho vrátí na vodu zhruba v půlce dubna příštího roku.

„Každá sezona je jiná, ta letošní byla trochu slabší než ty předchozí. Převezli jsme zhruba 50 tisíc lidí. Méně jsme jezdili zejména začátkem prázdnin a potom v září a říjnu kvůli špatnému počasí. Jinak jsme celkově spokojení,“ uvedl Labaj.

Méně lidí převezl Hraničář také kvůli tomu, že byl omezený provoz na Vítkově hrádku, což je zřícenina stojící pravém břehu Lipna. Za běžného provozu a s otevřenou vyhlídkovou plošinou tam mířilo mnohonásobně víc lidí než letos.

Hraničář teď čeká oprava elektroinstalace, kormidelny, výměna podlahy, oprava pohonného ústrojí, přetěsnění kormidel, oprava motoru. Technické problémy právě ukončenou sezonu nepoznamenaly.

„Vyskytují se každý rok, ale opravy jsme vždy provedli přes noc a do provozu a jízdního řádu to nikdy nezasáhlo,“ ujistil Labaj s tím, že problém znamenal jen nedostatek kvalifikovaných lodníků. „Každý rok nám to komplikuje život,“ dodal.

V provozu zůstává přívoz Pionýr, který jezdí z Horní Plané do Bližší Lhoty. Na vodě je od 1. dubna a podle Petra Tahotného z městského úřadu v Horní Plané bude v provozu do doby, než Lipno zamrzne. „Vše se odvíjí od počasí,“ uvedl Tahotný.

Zimní přestávku měl letos zhruba 14 dní v lednu a jeden týden na konci března. „Letošní sezona byla podobná jako loňská. Je vidět stálý úbytek turistů, který nastal zhruba před dvěma lety,“ dodal.

Na Lipně jezdí ještě přívoz mezi Dolní Vltavicí a Kyselovem. Ten ukončil sezonu 31. října.