Ze dna Lipna tahají auto, v němž může být mrtvola. Zasahují policejní potápěči

Po vozidle policisté pátrají u Kyselova v místě, kde končí přívoz z Dolní Vltavice.
„Máme tady potápěče zásahové jednotky, spolupracujeme s hasiči, máme tady i českokrumlovské kriminalistky,“ uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Možnost, že by nalezené auto souviselo s některým z případů, které vyšetřují, komentovat nechtěla. Zatím není jasné, jak dlouho auto na dně přehrady bylo.
„Prozatím taháme vozidlo z vody, takže nemohu poskytnout více informací,“ dodala.
