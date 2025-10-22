Ze dna Lipna tahají auto, v němž může být mrtvola. Zasahují policejní potápěči

  16:34,  aktualizováno  16:57
Kriminalisté a potápěči zásahové jednotky pátrají u Lipna. Na dně vodní nádrže prověřují nález vozidla s možnými lidskými ostatky.
Kriminalisté a potápěči zásahové jednotky pátrají u Lipna. Prověřují na dně vodní nádrže nález vozidla s možnými lidskými ostatky. | foto: Policie ČR

Po vozidle policisté pátrají u Kyselova v místě, kde končí přívoz z Dolní Vltavice.

„Máme tady potápěče zásahové jednotky, spolupracujeme s hasiči, máme tady i českokrumlovské kriminalistky,“ uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Možnost, že by nalezené auto souviselo s některým z případů, které vyšetřují, komentovat nechtěla. Zatím není jasné, jak dlouho auto na dně přehrady bylo.

„Prozatím taháme vozidlo z vody, takže nemohu poskytnout více informací,“ dodala.

