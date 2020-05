Lipno opět láká turisty, obsluha lanovky dezinfikuje sedačky

Dvojice mužů v modrých vestách ukazuje na plastový posuvný pás, který je v letní sezoně vypnutý. „Vystupte hned tady za tou červenou čárou,“ říká v horní stanici lanovky turistům jeden z pracovníků obsluhy.

Rozprašovačem po nich sedačku hned ošetří. „Na konci dne pak stejným způsobem čistíme všechny sedačky,“ popisuje.

Lanovka na Kramolín se po necelých sedmi týdnech dala opět do pohybu. Stejně dlouhou dobu trvala nucená a neplánovaná přestávka v provozu celého areálu v Lipně nad Vltavou. Díky uvolňování vládních opatření v boji s koronavirem měli tak lidé o víkendu opět možnost navštívit venkovní atrakce.

Očekávaný příval turistů se však zatím nekonal. Plány na výlet v šumavské přírodě hatilo chladné počasí s hrozícími přeháňkami, a tak se parkoviště u dolní stanice lanovky plnilo v průběhu dne pomalu.

„V pátek, kdy se celý areál otevíral, přišlo jen minimum lidí ve srovnání s předchozími roky. Návštěvníci přijíždějí spíše odpoledne,“ hodnotí první dny jarního provozu Jiří Falout, obchodní a marketingový ředitel areálu.

Desítky těch, kteří si cestu k populárnímu jihočeskému turistickému centru našli, nasedají postupně na lanovku nebo vyrážejí na vrchol po svých. V okolí Stezky v korunách stromů už je živěji. Rodiny s dětmi nebo mladé páry míří s odstupy až k plošině ve výšce 941 metrů nad mořem.

„Rozhodně je znát, že lidí je tu méně, než jsme očekávali. Podle mě je to ale způsobené chladným počasím. Nahoře navíc fouká silný vítr,“ vysvětluje jedna z pracovnic Leona Lískovcová.

A má pravdu. Jen kousek pod vrcholem dřevěné věže působí studený vichr chvílemi problémy i při běžné chůzi, za odměnu se však návštěvníkům ukáže velká část okolních kopců. V dálce se mezi nimi dokonce rýsují i štíty několika alpských vrcholků vzdálených více než sto kilometrů. Nikdo se ale delší dobu na vyhlídce nezdržuje.

„My jsme nahoru ani nešli. Nemile nás překvapila cena vstupného, takže si jenom projdeme okolí a dáme si něco k pití,“ tvrdí před pokladnou mladý muž, který na Šumavu vyrazil se svou přítelkyní.

Všichni dodržují odstup

Právě okénka hospod jsou na Lipně asi jediná místa, kde se tvoří fronty. Všichni zákazníci už na první pohled dodržují bezpečný odstup a s rouškami na tvářích si odnášejí nápoje s sebou.

„Je vidět, že všichni se snaží nařízení dodržovat. Po otevření atrakcí se tu objevuje více lidí, ale pořád je to oproti jiným rokům o dost slabší. Nejlepší byl minulý víkend, kdy byl areál ještě uzavřený a bylo hezké počasí. To jsme měli o poznání více hostů,“ říká Lukáš Dvořák, provozovatel Hospůdky Bobovka stojící v lipenském areálu vedle bobové dráhy.

Právě zde se blíží ke konci trasa jednoho z dalších lákadel – více než tříkilometrového sjezdu na terénní koloběžce, které je možné si zapůjčit u horní stanice lanovky. Sportovně založení návštěvníci míří také do přístaviště na břehu lipenské nádrže, kde je v provozu půjčovna kol.

„Není to zatím žádná sláva, dnes to bylo jen osm trekových kol a dvě koloběžky. Asi je ještě na rodinné projížďky moc brzy,“ říká v sobotu odpoledne Jiří Falout s tím, že řada rodin si navíc do areálu přiveze vlastní kola.

Několik maminek s dětmi tráví čas na rozlehlém hřišti Království lesa. „Jezdíme sem poměrně často a zima nám nijak nevadí. Teď jen čekáme, jestli nezačne pršet, chceme se podívat i na jiné atrakce,“ doufá Martina Prahová z Českých Budějovic. Její kamarádka Martina Žižková přikyvuje s tím, že si s dětmi užívá volného hřiště.

Jenže liduprázdný areál je pro jeho vedení velkým strašákem. „Celý jarní výpadek v provozu se jednoznačně projeví na celé sezoně. Přišli jsme o Velikonoce, kdy sem míří turisté nejen z jihu Čech, ale i ze zahraničí. Tato klientela nám teď hodně schází,“ shrnuje začátek letní sezony Falout.

Zároveň jsou však všichni maximálně připravení na otevření restaurací, hotelů, kempu a zbytku atrakcí. „Kemp budeme moci otevřít snad už 25. května a před týdnem jsme spustili rezervační systém. Už teď máme velký zájem o lůžka,“ dodává Falout.