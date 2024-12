Developeři nabízejí parcely v Lipí, klidná obec se zvětší až trojnásobně

Realitní kanceláře aktuálně nabízejí připravované parcely za ceny 4,5 tisíce korun za čtvereční metr a na svých webových stránkách upozorňují kupce, že jde o jednu z posledních podobných volných lokalit kolem Českých Budějovic.

Podle starostky Lipí Pavly Bláhové právě pokračuje zahájení územního řízení k zastavění lokality Na Sekyře. Míst pro nové rodinné domy je a bude daleko víc. V návaznosti na to je třeba vylepšit infrastrukturu, na které by se podle zásad územního rozvoje měli podílet právě soukromí investoři.

Mají přispět do veřejného rozpočtu na infrastrukturu částkou podle velikosti chystaného bytu nebo nebytového domu od 50 tisíc korun až po milion. „V této lokalitě už jsme se s jedním dohodli,“ informovala Bláhová.

Přesto se zde začátkem ledna uskuteční místní jednání o zahájení stavby základního technického vybavení, které obsahuje novou kanalizaci, rozvody vody a elektřiny, chodníky i silnice. Na pozemcích od 800 do 1 500 čtverečních metrů vznikne 18 rodinných domů.

Obec se 680 obyvateli má přitom výhled, že se brzo zvětší trojnásobně. Zemědělské pozemky po sedlácích tu totiž vykoupili developeři. K tomu, jak vidí současnost i budoucnost místní obyvatelé, obecní úřad vypsal anketu, kterou bude vyhodnocovat v nejbližších dnech.

Lipí berou jako dobré místo k bydlení

Co vás trápí, co potřebujete, z čeho máte obavy? Na tyto otázky odpovídali místní, kteří se dobře znají. Teď se trochu obávají, aby se z Lipí nestalo satelitní sídliště sloužící novým rodinám jako noclehárna.

„Určitě záleží hodně na dětech. Pořádáme pro ně akce, které je baví a chodí na ně i jejich rodiče – dětský den, májka, Halloween. Organizujeme i plesy a sportovní soutěže,“ vypočítává Dita Kočerová, která zařazuje akce do rezervací místního společenského sálu. Ten je součástí hospůdky.

V obci je jinak mateřská škola, prodejna smíšeného zboží. Základní škola je v sousedním Dubném. Také to se bude muset s rozvojem změnit. Plánuje se také výstavba ve směru na osadu Kaliště.

A noví obyvatelé? Podle Kočerové, která se sama do obce přistěhovala, se zapojují do života obce různě. Do hospody spíš nechodí a Lipí berou hlavně jako dobré místo k bydlení ve vlastním domě s výhodným dojížděním za prací.

Obec s dlouhou historií a dochovanou lidovou architekturou z poloviny 19. století se rozkládá na úpatí Blanského lesa na místě osídlení z doby bronzové. Nové stavby mají být maximálně s jedním nadzemním podlažím, případně obytným podkrovím. Některé stavební pozemky už jsou rezervované.