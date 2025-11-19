Smrt na Lipně. Rakušan sjel v autě do přehrady, zachraňovali ho desítky minut

Auto sjelo do vody před 19. hodinou. Na místo se jako první dostavila hlídka policistů z obvodního oddělení Horní Planá. Ta následně ve spolupráci s místními hasiči vyprostili muže z potopeného vozidla a na břehu zahájili resuscitaci.
Vozidlo řídil osmasedmdesátiletý občan z Rakouska, který i přes veškerou snahu policistů, hasičů a záchranářů na místě zemřel. Okolnosti neštěstí policie dál prověřuje. „Mohlo jít o sebevraždu, mohlo jít o technickou závadu, to teprve budeme zjišťovat,“ uvedla v úterý večer policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
„Případem se nyní zabývají českokrumlovští kriminalisté, kteří prověřováním předběžně dospěli k závěru, že na místě nic nenasvědčuje cizímu zavinění,“ doplnil ve středu policejní mluvčí Miroslav Šupík. Také potvrdil, že bude následovat soudní pitva.
K události na Lipně vyjela také posádka rychlé zdravotnické pomoci z Horní Plané spolu s lékařským vozidlem z Českého Krumlova. „Pacient byl v bezvědomí a nedýchal, proto záchranáři okamžitě zahájili intenzivní resuscitaci,“ uvedla mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.
Navzdory desítkám minut trvající péče se zdravotníkům nepodařilo obnovit vitální funkce seniora.
„Událost nám oznámili přibližně v půl sedmé. Na místo vyrazila profesionální jednotka z Frymburka a dobrovolní hasiči z Horní Plané. Auto z vody vytáhli a zajistili. Žádné provozní kapaliny z něj do vody nevytekly,“ doplnila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Zmínila, že její kolegové ještě pomohli nasvítit prostor, aby tak usnadnili zajišťování stop a vyšetřování policistům.
