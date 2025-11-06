Lidské ostatky vytažené z Lipna patřily pohřešovaným Rakušanům, potvrdila policie

  10:48,  aktualizováno  11:01
Jihočeští policisté ve čtvrtek oznámili, že ostatky dvou těl nalezených letos v říjnu ve vozidle na dně Lipna skutečně patří dvěma občanům Rakouska, po nichž se pátralo od roku 2015. Potvrdily to testy DNA. Případem se i nadále zabývají českokrumlovští kriminalisté. Budou zjišťovat, jak se vozidlo dostalo do vody, a také okolnosti úmrtí obou mužů.

Auto s lidskými ostatky vytáhli potápěči 22. října odpoledne. Vůz byl zhruba 20 metrů od břehu v místech, kde přiráží rampě přívoz jezdící mezi Dolní Vltavicí a Kyselovem.

Nález náhodně učinili vojenští potápěči při výcviku. Kapitán přívozu je požádal, jestli by prohlédli nájezdovou rampu před vytažením přívozu z vody. Ke kontrole rampy, k níž přívoz přijíždí, běžně nepřistupují. Při obvyklém stavu hladiny pro to podle Vláška není důvod. Ale nyní je hladina Lipna velmi nízká.

Potápěči vytáhli ve středu z Lipna auto, které patřilo jednomu z pohřešovaných Rakušanů.
Potápěči tahají z Lipna potopené auto. (22. října 2025)
Kriminalisté a potápěči zásahové jednotky pátrají u Lipna. Prověřují na dně vodní nádrže nález vozidla s možnými lidskými ostatky. (22. října 2025)
Krátce po objevení vozu policisté potvrdili, že patří jednomu ze dvou Rakušanů pohřešovaných od roku 2015. Jejich stopy vedly z Rakouska na Lipensko. Policie po nich v přehradě pátrala s čluny a potápěči o rok později.

Na podzim 2017 vypsal spolkový kriminální úřad v Rakousku odměnu 10 tisíc eur za jakékoliv vodítko či informace, které by pomohly k nalezení pohřešovaných mužů.

Po objevení auta policie nechtěla upřesnit, zda v něm našla dvě těla. To upřesnila následně až po pitvě. Ale nepotvrdila, že šlo o dva pohřešované mladé muže. Prokázaly to až provedené testy DNA.

„Případem se i nadále zabývají českokrumlovští kriminalisté, kteří se budou snažit zjistit okolnosti, za jakých se vozidlo dostalo do vody, a také okolnosti úmrtí obou mužů,“ uzavřela jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

