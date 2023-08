Libínskou chatu promění v restauraci za dva roky. Oprava vyjde na 19 milionů

13:50

V horské chatě na vrcholu Libína u Prachatic vznikne do dvou let nová restaurace. Prachatická radnice nechá hlavní budovu na nejvyšší hoře Šumavského podhůří opravit. Díky tomu by se měla zvýšit atraktivita tohoto oblíbeného turistického místa. Nyní se pracuje na projektu, stavební práce začnou příští rok v květnu.