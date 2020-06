Jihočeské tábory se plní. Organizátoři shánějí teploměry a dezinfekci

Bez výletů na zmrzlinu, návštěv hradů a zámků, ale také bez putovních a zahraničních dětských pobytů. S těmito omezeními se musí vyrovnat pořadatelé letošních letních táborů. Naopak shánějí teploměry a dostatek antibakteriálních a dezinfekčních prostředků.

Někteří rodiče se obávají pustit své potomky na tábor kvůli koronaviru, přesto se většina naplánovaných turnusů uskuteční. Zatímco běžně bývají základny na jihu Čech plné už dlouho před prázdninami, letos mají stále volná místa.

„Na Novém Řadově je vyprodaný jeden z pěti běhů, ale celková kapacita je obsazená z 87 procent. A na Nežárce máme plno z 81 procent a blíží se k vyprodání dva běhy,“ řekl Václav Vaněček, hlavní vedoucí sdružení TOP-tábory.

Předpokládá, že v porovnání s loňskem se budou vedoucí dvou velkých táborů na Třeboňsku starat o méně dětí než loni. „Letos jsme za prvních deset dní v červnu nabrali víc dětí než loni za celý červen, zájem je třikrát větší. Ale je znát, že se rezervace na dva měsíce zmrazily,“ popsal Vaněček.

Méně zájemců má i Česká tábornická unie. „Pořádáme 19 táborů, na které je přihlášeno 720 dětí, což je proti loňsku mírný pokles. Ale pořád se to mění, letos je to kvůli koronaviru masakr,“ sdělil náčelník jihočeské oblasti České tábornické unie Pavel Bouda.

Vedoucí unie pracují s dětmi celoročně, proto znají i jejich rodiče. „Přesto mi aktuálně dvojí rodiče zrušili přihlášky na tábor. Prostě někteří jsou bázlivější. Přitom když odjedeme do lesa, kde budeme dodržovat všechno, co se má, hlídat si hygienu, nebudeme mít kontakt s okolím, nemůžeme pro bezpečí dětí udělat víc,“ řekl Bouda.

Většina rodičů, jejichž děti jezdí na tábory pravidelně, však nemá s letošní nestandardní sezonou problém. Na taneční tábor do Sedlice na Strakonicku se tak chystá i desetiletá Eliška Havlová z Netolic. „Byla tam už loni a líbilo se jí, a tak chtěla znovu. Spíš jsme čekali, jestli se vůbec uskuteční. O své dítě se bojí každý, ale sledujeme vývoj tady v regionu a není to nijak dramatické. Teď je klid,“ konstatovala maminka Eva Havlová.

Místo památek bude víc přírody

Fakt je, že ti, kteří počítali s vysláním dětí na putovní tábory, se jich nedočkají. Zcela je zrušila Česká tábornická unie, jež je běžně pořádá jako týdenní nadstavbu 14denního pobytového tábora pro starší děti.

Českobudějovický dům dětí a mládeže zase musel kvůli nepředvídatelně dlouhému zákazu cestování do zahraničí změnit místo dvou turistických táborů v Rakousku a na Slovensku.

„Rakouské hory děti vymění za moravské Jeseníky a slovenské za Šumavu,“ popsala ředitelka domu dětí Hana Korčáková. S kolegy chystá prázdninové pobyty na deseti městských a dalších deseti klasických táborech a zároveň se dům dětí podílí na organizaci dalších, například s fotbalisty a rybáři. „Za celé prázdniny se jich zúčastní do tisíce dětí a zájem je srovnatelný s loňskem,“ upřesnila Korčáková s tím, že karanténu využili k úklidu a dezinfekci všech táborových základen.

Hygienické podmínky se stále zlepšují

Mezi letošními bezpečnostními opatřeními proti koronaviru nebude chybět měření teploty dětem při odjezdu na tábor nebo zákaz návštěv rodičů během pobytu.

„Nepočítáme s žádnými výlety do civilizace a striktně jsme zakázali návštěvy rodičů, aby nedošlo k porušení bezinfekčnosti dítěte. Ve finále to bude znamenat úlevu i pro školáky. Když přijela maminka, bylo pak loučení srdcervoucí i pro děti, které byly celou dobu do návštěvy v pohodě,“ sdělil Vaněček.

Jižní Čechy patří mezi nejoblíbenější destinace pro letní dětskou rekreaci. Loni na táborech v kraji prožilo prázdniny téměř 37,5 tisíce dětí, což je asi 15 procent ze všech táborníků v Česku. Jejich provoz nespouštějí z očí hygienici.

„Je pravda, že se hygienické podmínky na táborech obecně zlepšují. Loni jsme provedli 116 kontrol z 256 nahlášených zotavovacích akcí. Řešili jsme celkem deset podnětů a nezaznamenali jsme naštěstí žádnou epidemii. Letos přibude ke standardním kontrolám ubytování, hygienického zázemí a stravování i dodržování podmínek týkajících se režimu táborů i akcí mimo jejich prostory,“ potvrdila Marie Nosková z krajské hygienické stanice.