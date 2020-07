Tábory na jihu Čech jsou pod dohledem, musejí evidovat každý úraz i klíště

Mezi stromy už od rána moknou kartonové pomůcky pro závěrečnou táborovou hru. Podle deštivého počasí to vypadá, že papírového draka místo necelé třicítky dětí z turistického klubu Cassiopeia přemůže spíše voda. Ale kluci a holky neztrácejí dobrou náladu a v jídelně zpívají s kytarou známé trampské písničky.

„Měli jsme v plánu celotáborovou hru s tématem pirátů, ale kvůli opatřením proti šíření covidu-19 jsme si do poslední chvíle nebyli jisti konečným počtem účastníků i vedoucích, tak jsme ji radši předělali na pohádkový svět,“ vysvětluje provozovatel letního tábora Pavel Bouda, který už několik let vede dvoutýdenní turnusy v táborové základně Rachačky u Purkarce na Budějovicku.

Není to ale jediná věc, která vedoucím kvůli pandemii koronaviru komplikuje provoz letních táborů. Odpovídající zázemí včetně všudypřítomné dezinfekce nebo zdravotní dokumentaci letos ještě o něco důkladněji kontrolují také pracovníci Krajské hygienické stanice (KHS) v Českých Budějovicích. Ti o prázdninách každý rok navštíví okolo stovky táborů po celých jižních Čechách.

„Právě do našeho kraje jezdí na rekreaci téměř pětina dětí z celé republiky, což je okolo 36 tisíc účastníků. Letos už jich máme nahlášených necelých 34 tisíc ve 300 táborech, ale stále se nejedná o konečné číslo. Vždy se snažíme zkontroloval alespoň třetinu a letos bychom rádi udělali kvůli koronaviru návštěv o něco více,“ říká ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Marie Nosková.

Společně s kolegyní Janou Němcovou a ředitelkou KHS Kvetoslavou Kotrbovou se minulý čtvrtek vydaly na kontrolu právě do Rachaček. Jako první je zajímala zdravotnická dokumentace dětí.

„Musí v ní být zahrnuta zdravotní způsobilost na tábor a vyjádření, zda je dítě očkované. Dále chceme vidět potvrzení o bezinfekčnosti od rodičů a letos ještě kvůli koronaviru přibylo prohlášení o tom, jestli se účastník vrátil v posledních 14 dnech ze zahraničí,“ jmenuje Němcová.

Kromě dětí musí mít zdravotní dokumentaci v pořádku také vedoucí a táborový personál. Navíc musí zdravotník zapisovat veškeré úrazy nebo nemoci včetně případů přisátí klíštěte.

Letos je situace na Rachačkách poměrně poklidná, což potvrzuje táborová zdravotnice Nela Tollingerová.

„Žádné závažnější problémy jsme neměli, maximálně bolest hlavy nebo mírně zvýšenou teplotu. Řešili jsme také bolesti v krku, ale to připisujeme chladnému počasí. Horší to bylo s klíšťaty, kterých je letos více, veškerá kousnutí včetně místa na těle zapisujeme do dokumentace,“ ujišťuje Tollingerová hygieniky.

Ti právě v případě zdravotnických dokumentů evidují nejvíce prohřešků, podobná situace pak bývá i v kuchyních, kde je nejčastějším problémem způsob skladování potravin nebo jejich prošlá minimální doba trvanlivosti.

„Potvrdilo se nám to i letos, kdy jsme v jednom případě udělili sankci tři tisíce korun za chybějící údaje o očkování jednoho z dětí. Dále jsme ještě odhalili chybějící údaje v dokumentaci u čtyř táborníků, tam jsme udělili tisícikorunovou pokutu. Tady je ale všechno v naprostém pořádku,“ chválí Nosková mladou zdravotnici.

Děti nesmí pomáhat při úklidu

Další kroky hygieniků vedou do jídelny, kde se zaměřují převážně na obsah lednice a uložení ostatních potravin. Právě za to loni udělili dvě osmitisícové pokuty, v obou případech bylo na vině špatně skladované maso. Tentokrát však neodhalili žádné prohřešky, což platí i v případě kontroly ubytování. Táborové stany jsou chráněné nepromokavou plachtou, takže dětem nehrozí noci strávené v provlhlých lůžkovinách.

Letošní rok je z pohledu kontrol výjimečný hlavně kvůli situaci se šířením koronaviru. Provozovatelé táborů totiž musejí myslet na daleko více opatření, která zavedlo ministerstvo zdravotnictví.

„Děti například nesmí pomáhat při úklidu, maximálně uklízejí své chatky nebo stany. Neměly by vypomáhat ani při přípravě pokrmů,“ vysvětluje Kotrbová s tím, že ministerská nařízení fungují spíše jako důrazná doporučení a nehrozí za ně pokuty. V případě, že by se mezi účastníky objevil jediný případ covidu, tábor by musel okamžitě skončit a všichni by putovali do karantény.

Do čtvrtka hygienici navštívili okolo 60 táborů, první z nich zkontrolovali už na konci června. Více práce mají také s jejich evidencí, letos se totiž musejí nahlásit všechny včetně těch s méně než 30 dětmi, což nebývalo povinností.

Hodně práce čeká také táborového vedoucího Pavla Boudu, který právě dnes ukončuje první turnus. „Máme celou neděli na dezinfekci areálu a v pondělí začínáme nanovo. Moc si mezitím neodpočineme,“ přiznává.