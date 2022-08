Oprava letního kina je hotová, nyní v Prachaticích plánují novou knihovnu

Na akci debatovali obyvatelé a zástupci radnice o tom, co jim chybí a jak by chtěli město vylepšit. Jejich požadavky byly jasné - Měli bychom podporovat hmyz méně častým sečením trávy a rozmístit po městě více košů na nedopalky. Také je zapotřebí posílit policejní hlídky na městském stadionu a u areálu Základní školy Zlatá stezka.

Od stolu „juniorů“ také vzešly náměty na rekonstrukci atletického stadionu nebo regulaci doby svícení pouličních lamp. Přáli si i vznik odpočinkového parku se sedacími pytli či studánku s pitnou vodou. V sále Národního domu, kde se Fórum zdravého města konalo, se tak skutečně neztratili.

Lidé mohli svůj názor vyjádřit hned v pěti různých oblastech. Probíraly se nejen podněty mladých, debatovalo se i nad zlepšením životního prostředí, podnikáním, rozvojem města, zdravím obyvatel či vzděláváním.

Účast však byla o polovinu nižší než v předchozích letech. „Přišlo necelých padesát lidí. Možná to bylo částečně obavami ze setkávání kvůli covidu. Bude to záležet na novém vedení města, ale za sebe se domnívám, že by bylo lepší fórum pořádat jednou za dva roky. Za jeden rok se toho nestihne tolik udělat,“ uvažovala koordinátorka projektu Zdravé město a vedoucí odboru životního prostředí Marie Peřinková.

„Diskuse u pěti stolů rozdělených podle témat přinesla celou řadu zajímavých nápadů. U každého se pak museli diskutující dohodnout na dvou nejdůležitějších podnětech,“ popsala průběh Peřinková.

Do užšího výběru tak putovalo deset námětů. O tom, který z nich vedení města skutečně dovede do finále, rozhodovali občané prostřednictvím elektronického hlasování. Vybrali čtyři.

Jako prioritu obyvatelé vidí nalezení nového prostoru pro městskou knihovnu. Ta stávající sídlí v historickém centru. Z hlediska kapacity už ale nevyhovuje, schází také bezbariérový přístup.

„Dlouhodobě se hledá jiný prostor. Není to jednoduché, protože objekt musí mít určité technické parametry, jako například vyšší nosnost stropů. Na výběr už bylo několik variant, ale nyní se město vrací k původnímu plánu, a to postavit knihovnu novou,“ poodkryla Peřinková.

Měla by stát poblíž místního gymnázia v prostoru, kde dříve sídlili profesionální hasiči. Budova patří městu. „V tuto chvíli už máme hotovou projektovou dokumentaci a podali jsme žádost na stavební povolení. Přestavíme celý původní prostor bývalé hasičárny, a ještě ho doplní další objekty,“ potvrdil starosta města Martin Malý.

Promění Malé náměstí

Rozpracovaný už je i další z vítězných námětů – rekonstrukce Malého náměstí. To se nachází pod takzvanou dolní městskou branou. „Náměstí je nejen komunikačním uzlem, ale také uzlem sítí. Jednou z nich je i kanalizace, která už dožívá,“ popsal Malý a dodal, že slouží pro značnou část obyvatel. Oprava kanalizace má tak nejvyšší prioritu.

„Kvůli rekonstrukci bude celá přístupová část komunikace dlouhou dobu uzavřená. Tak jsme si řekli, že toho využijeme a rovnou celý prostor upravíme. V tuto chvíli už pracujeme na projektování celé lokality. Začít bychom mohli příští rok,“ naznačil starosta.

Zároveň upřesnil, že se jedná o jednu ze vstupních bran do města, kde je nyní jen nevzhledné parkoviště. „Teď nemá člověk důvod, aby se tam zastavil. Po rekonstrukci se prostor změní v odpočinkovou zónu,“ konstatoval Malý. Lidé se mohou těšit na vydlážděný prostor i novou zeleň.

To, že Fórum zdravého města funguje, dokazují již hotové projekty, pro něž lidé v anketách hlasovali dříve. Jedním z větších témat poslední doby byla například přestavba letního kina.

„To se na předních místech objevovalo opakovaně. Potom bych také chtěla zmínit projekt přemístění Centra ekologické výchovy Dřípatka. Budova byla sice blízko nádraží a dobře dostupná, ale prostory nebyly vyhovující. Proto se přistavil pavilon u Základní školy Zlatá stezka a vznikla tam moderní ubytovna, učebny, laboratoř i zahrada,“ připomněla Peřinková.