Letní kino čekají proměny za desítky milionů. Přibude zatahovací střecha

O rekonstrukci se mluví už několik let, teď se celý záměr posunul výrazně dopředu. Radní města v pondělí schválili vypsání veřejné zakázky. Zjednodušeně se tak uskuteční menší architektonická soutěž, které se zúčastní tři napřímo vybraná studia.

„Ta nám předloží tři návrhy. Každý dostane takzvané skicovné, tedy odměnu. My pak jeden z návrhů vybereme a podle něj budeme postupovat,“ upřesnil první náměstek primátorky Petr Maroš.

Cílem je, aby bylo vše hotové do roku 2028, kdy budou České Budějovice Evropským hlavním městem kultury. Je ale pravděpodobné, že hotovo bude už dříve.

Vedení města má i několik jasných požadavků. „Jedním z nich je například zatahovací střecha. To by nám umožnilo areál využívat delší dobu než nyní. Také hlediště by mělo být posuvné, abychom mohli s prostorem lépe pracovat a byl více multifunkční,“ uvedl Maroš.

Předpokládá, že by mohly stavební práce začít v roce 2026 po skončení sezony a hotovo by bylo v červnu 2027, aby se mohla plnohodnotně uskutečnit i ta další.

Samozřejmostí bude určitě také nové posezení. „Sedačky už jsou hodně zastaralé, ale kino má atmosféru, tak doufám, že se ji povede udržet,“ řekla jedna z častých návštěvnic Kristýna Medřická.

Architekti se mohou zaměřit například i na umístění promítacího plátna tak, aby byl zvuk směrem do města méně rušivý a podobně. Každopádně se bude pracovat s prostorem, který je dnes jasně daný. Areál se nebude zvětšovat ani nijak propojovat s Budvar arénou, což byla jedna z dřívějších vizí, která se ale ukázala jako málo praktická.

Na změny se těší a počítají s nimi i provozovatelé kina Háječek. Působí tam od roku 2020 a město s nimi teď smlouvu prodlužuje vždy na rok, právě kvůli dlouhodobě plánovaným úpravám.

„Už když jsme prostor přebírali, tak jsme počítali s tím, že se zde uskuteční nějaké úpravy. Přece jen už je vidět, že se zde čas podepsal. Je to znát třeba v technickém zázemí. Město s námi proměnu konzultuje, předávali jsme jim své tipy z praxe. Jinak mohu říct, že letošní sezona pro nás byla opět rekordní, což nás moc těší,“ naznačil Dan Habrda z týmu provozovatelů.

Vylepšit a rozšířit by se tak mělo například i občerstvení, které by mohlo fungovat také mimo promítací dům. Kolem vede frekventovaná cyklostezka a chodí tudy stovky lidí denně. Odhadovat přesněji celkové náklady je zatím předčasné, ale určitě to budou desítky milionů korun, možná až sto.

Proměna před Kotvou

A aktuálně je jasné, že se bude měnit také prostor před dalším budějovickým kinem, a to Kotvou na Lidické třídě. Projekt a návrh Stanislavy Skřičkové na úpravu prostoru před budovou a kolem tamní zastávky MHD uspěl v letošním ročníku participativního rozpočtu. Příští rok by se tak podle plánu mělo dostat na samotné práce.

Na náměstíčku upraví zeleň, sjednotí lavičky a další mobiliář, vymění a rozšíří zastávku hromadné dopravy, zvětší prostor pro odstavení kol či vytvoří relaxační prostor ve východní části. Na projekt je vyčleněných 2,5 milionu korun.

„Udělalo nám radost, že obyvatelé vybrali právě také tento záměr. Ukázalo se, že mají o toto místo opravdu zájem,“ podotkl Dan Habrda, který s kolegy provozuje i Kotvu.