Práci žákům, kteří zatím neukončili školní docházku, umožní novela zákoníku práce, která by měla vstoupit v platnost 1. června. Čtrnáctiletí budou moct vykonávat lehké práce, třeba pomáhat v kavárnách, doručovat zásilky nebo být animátory na táborech. Musí to být bezpečné a rodiče s tím musí písemně souhlasit.

„Záleželo by na dovednostech těch školáků a na našich požadavcích na konkrétní pozice. Zatím jsme o tom neuvažovali,“ okomentovala novinku Kateřina Koubová, personalistka firmy Rohde&Schwarz ve Vimperku na Prachaticku.

Podobně rezervovaná je i kastelánka hradu Rožmberk Andrea Čekanová. Ačkoliv poptávka po brigádnících je, čtrnáctileté mezi své průvodce zatím nezařadí. „Letní prázdniny už máme vykryté, ale stále poptáváme brigádníky na víkendy v květnu, září a říjnu. Zájemci na léto se nám hlásili už v zimě. Na začátku sezony jsme připravili výběrové řízení a školení. Chceme hlavně, aby nehledali jakoukoliv brigádu, ale měli zájem právě o provázení. Musí vědět, do čeho jdou, co to obnáší. Dáváme šanci i těm, kteří s tím ještě nemají zkušenost,“ vysvětlila Čekanová.

Práce na hradě podle ní vyžaduje zodpovědnost a osobní zápal. „Průvodce musí mít určité sebevědomí při vystupování před lidmi. Myslím, že ne všichni čtrnáctiletí jsou toho schopni,“ dodala. Stejně jako vloni si průvodci za hodinu vydělají 150 korun.

Při dvoudenním školení nováčci připravují prezentaci dvou místností. „Cvičí se v historii, mluveném projevu i první pomoci. Snažíme se, aby byli všestranně připravení na různé situace, které mohou na trase nastat. Pokud jsou to vysokoškoláci, převažují studenti humanitních oborů včetně historie. Máme tu ale i mediky,“ řekla kastelánka.

Chybí posily do kuchyně

V hotelu Palcát v Táboře je letní období z pohledu brigád klidnější. „Máme dostatek zaměstnanců a naši brigádníci chodí celoročně. Na léto další nesháníme, protože naše sezona je hlavně v zimě,“ sdělila provozní ředitelka Gabriela Susková. Náboru mladší výpomoci by se ale nebránila. „Mohli by například sbírat a čistit skleničky při akcích a podobně,“ zamyslela se.

Brigádníky na posílení vytíženého prázdninového provozu stále shání kavárny a restaurace, podobně jako bistro Molo v Lipně nad Vltavou. „Ještě hledáme, máme zaplněno ze 70 procent. Chybí nám posily hlavně do kuchyně. Pomocníci nám tam očišťují a krájí zeleninu, vakuují suroviny a podobně. Přes rok využíváme stálé brigádníky na svátky a prodloužené víkendy, na léto potřebujeme dvacet až třicet lidí,“ uvedl šéfkuchař David Šašek.

Podnik přijímá do služby převážně dospělé zájemce o přivýdělek. „Do 18 let totiž brigádník nesmí odnést tác se sklenkou vína, nesmí manipulovat s alkoholem. Proto hledáme starší výpomoc. Jsme docela zátěžový provoz. V sezoně je v restauraci frmol a nechceme, aby se někomu něco stalo,“ zdůraznil Šašek. Odměny se pohybují mezi 150 a 200 korunami na hodinu, podle zkušeností a schopností brigádníků.

Do 18 let brigádník nesmí manipulovat s alkoholem. Proto hledáme starší výpomoc. David Šašek šéfkuchař Molo Lipno

Podobný přístup zaujímá i sportovně relaxační areál v Hluboké nad Vltavou. „Začínáme poptávat už v zimě. Každou sezonu je to stejné: máme kmenové brigádníky a za ty, co odchází, sháníme nové. Teď máme druhou vlnu náboru, kdy je řada lidí po maturitě a už se nemusí věnovat učení,“ popsal ředitel areálu Tomáš Petřík.

Letos se podle něj více hlásí mladší zájemci, dospělé je třeba aktivně oslovovat. Na léto pro obsluhu občerstvení, lanového parku nebo půjčovny sportovního vybavení potřebují až padesát brigádníků, denně provoz zajišťuje asi patnáct lidí. Odměna se zde pohybuje mezi 135 a 160 korunami za hodinu, podle typu práce a zkušeností.

Přijetí mladších brigádníků je pro Petříka limitující. Na sezonu přijímá nanejvýš dva, kteří pomohou s nádobím v kuchyni. „Sekce občerstvení zahrnuje manipulaci s alkoholem, třeba čepování piva. Další věcí je hmotná zodpovědnost za tržby, ale i drahé sportovní vybavení, kterou nechceme mladším svěřovat. Máme zde i lanový park, jehož instruktoři musí být starší osmnácti let,“ vysvětlil Petřík.