Z Budějovic se bude létat k moři, zapojí se Řízení letového provozu

Letiště České Budějovice je tři roky po modernizaci. Stále však slouží prakticky jen pro provoz malých letadel. Odbavovací hala a terminál tak poslední půlrok fungují jako krajské uprchlické centrum - KACPU.

Jihočeský hejtman Martin Kuba se ale před časem dostal do dozorčí rady Řízení letového provozu (ŘLP), kde je i hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Tento státní podnik zásadně pomáhá s provozem letišť v Pardubicích či právě ve Varech. V Budějovicích to ale odmítal.

Nyní však nastal průlom a po jednáních vedení ŘLP, Jihočeského kraje i ministerstva dopravy bude Řízení letového provozu působit i v Českých Budějovicích. Dnes to oznámili ministr dopravy Martin Kupka s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou.

ŘLP se do řízení provozu v Budějovicích zapojí a další certifikace už nebude nutná. Kuba prohlásil, že charterové lety začnou vozit turisty k moři v roce 2024. A současně bude areál sloužit pro cargo lety. „Je to reálný termín. Určitě se nestane, že tu budeme mít tisíce letadel, ale v sezoně by to mohlo být sedm až osm větších letadel denně,“ konstatoval hejtman.

Letiště by mělo fungovat také jako cargo s tím, že by denně odbavilo dvě až tři letadla. Vedení kraje také jedná s potenciálním zájemcem o provoz letiště - společností Accolade, která je i na letišti v Brně. „Byl to prakticky jediný vážný zájemce, jsme stále v kontaktu. Uvidíme, jestli se po tomto průlomu neobjeví ještě někdo další,“ podotkl hejtman.

Z Ostravy budou řídit České Budějovice

Kuba už před několika měsíci otevřel téma o možnosti změn ve fungování ŘLP. Jako modelový příklad má posloužit právě budějovické letiště. ŘLP podle Kuby dlouhodobě upozorňuje, že je pro něj současný provoz neúnosný, stará se o čtyři další letiště.

Takže by se to dalo udělat tak, že by podnik zajistil třeba část provozu a ostatní by si dělala letiště sama. Tím by se rozložily i náklady mezi stát a jednotlivé kraje. Místo 250 milionů korun by tak najednou stát mohl platit zhruba polovinu. Zároveň by to bylo výhodné i pro kraje.

„Myslím, že se nám podařilo najít dobrý model, který bude pro všechny spravedlivý,“ zmínil ministr Kupka.

„Pracujeme na tom, abychom plnohodnotný provoz mohli zahájit někdy v roce 2023 či 2024,“ uvedla mluvčí Letiště České Budějovice Martina Vodičková.

Do budoucna, za zhruba tři až čtyři roky, se pak chystá ještě jedna zásadní změna, na které se zúčastnění dohodli. „Chceme využít takzvaný systém remote tower, to znamená řízení provozu ze vzdálené věže,“ potvrdil Jan Klas, ředitel ŘLP. V úvahu připadá například Ostrava, odkud by pomocí moderní technologie řídili provoz v Budějovicích. Tento systém už používají například v německé Lipsku.