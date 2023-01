Z budějovického letiště se poletí i na Krétu, zájem o zájezdy předčil očekávání

Zájem o zájezdy je mezi Jihočechy tak veliký, že Čedok přidal od srpna i třetí destinaci. Na dovolenou budou klienti cestovat na palubě strojů společnosti Smartwings.

Dopravce bude na chartery používat letadla typu Boeing 737 až pro 189 cestujících v ekonomické třídě. Předprodej za first minute ceny do všech destinací odstartoval.

„Prodeje zájezdů z Českých Budějovic překonaly naše původní odhady. Prodlužujeme také sezonu o další termíny u odletů na Rhodos a do turecké Antalye. Nejvíce klienti z jižních Čech rezervují pobyty online na našem webu nebo dovolenou vybírají na našich pobočkách, nejčastěji v Českých Budějovicích, Písku či Táboře,“ přiblížil Stanislav Zeman, generální ředitel Čedoku.

Na Tureckou riviéru první klienti zamíří 2. srpna, na řecký Rhodos 7. srpna a přímé spojení do Heraklionu na Krétě odstartuje 13. srpna.

„Pro nás je to také velká zodpovědnost. Jihočeské letiště se teď musí pořádně připravit na to, co ho v létě čeká. Doteď si takovou zátěž nikdy nevyzkoušelo,“ uvedl Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje.

Zaměstnanci z celní správy se tak už tento týden přímo v areálu chystají na odbavovací proces. Za první dva dny zvládlo školení 30 osob. Učili se obsluhovat rentgeny, které slouží ke kontrole zavazadel při příletu zejména mimo schengenský prostor.

Tím, že se podařilo letiště otevřít, stoupl o něj také zájem ze strany developerů. Už dříve kraj jednal se společností Accolade. Teď se zajímá například skupina CTP a další. Chtěli by využít rovněž pozemky kolem letiště.

„Pro nás je důležité, aby se vše navázalo na cargo dopravu,“ doplnil Kuba. Počítá s tím, že v budoucnu přibudou dvě až tři cargo letadla denně. Stoprocentním vlastníkem letiště je Jihočeský kraj.