Druhá sezona budějovického letiště je v plném proudu, nejvíc láká Turecko

Je teplý jarní večer a za plotem blízko ranveje Letiště České Budějovice postávají desítky lidí. Někteří přišli zamávat svým blízkým před tím, než odletí na dovolenou do turecké Antalye, další jsou tady kvůli podívané. Chtějí vidět přistání i start, vyfotit a natočit si stroj pro skoro dvě stovky pasažérů nebo si prostě jen vychutnat ten zážitek.

Také na začátku druhé sezony nové éry areálu v Plané je o tuto podívanou velký zájem. „Máme za sebou také historicky první přistání Airbusu A320 v Českých Budějovicích. Zahájili jsme tak přímé lety do Bulharska s aerolinkou Fly Lili,“ oznamovala na začátku června mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřina Pavlíková.

A zájem je obrovský nejen mezi přihlížejícími přímo na místě, ale také v aplikaci Flightradar24, která má jen na sociální síti X přes 1,1 milionu sledujících. „Start si nenechali opět ujít fanoušci z řad veřejnosti, odlet byl také nejsledovanější v aplikaci Flightradar24,“ potvrdila mluvčí.

Kromě Bulharska se nově v nabídce cestovní kanceláře objevily zájezdy s přímými lety do Tuniska, které odstartují v červenci. Pokračují také dovolené do Turecka s odlety i dvakrát týdně, ale také spojení na řecké ostrovy Rhodos a Kréta.

„Zahájili jsme druhý rok na letišti v Českých Budějovicích a přidáváme ke třem letním destinacím další dvě. Prodeje máme aktuálně dvojnásobné oproti loňské první sezoně a v předprodejích se daří i egyptské Hurghadě, kam začneme létat v zimě,“ vyjmenovala při letošním prvním odletu Pavlíková.

Největší zájem je mezi Jihočechy a dalšími cestujícími i letos o Turecko. Doprodeje posledních míst na všechny červnové odlety se objevují v akcích last minute.

„Předpokládáme, že v tomto roce odbavíme na odletu a příletu vyšší desítky tisíc cestujících. Odhadujeme, že by jich mohlo být mezi 70 a 80 tisíci,“ naznačil před nedávnem ředitel společnosti Jihočeské letiště České Budějovice Ivan Trhlík.

Firma spravující areál, ale stejně tak i celá plocha a stavby včetně například nového terminálu jsou v majetku Jihočeského kraje. Modernizace stála hodně přes miliardu korun. Zatímco vloni tam zaznamenali 56 pohybů letadel na a z dovolenkové destinace, letos jich budou už přes čtyři stovky.

První vánoční termín má odlet 22. prosince

A na dovolenou už se z Budějovic nebude létat jen v létě, ale nově také v zimě. Bude to opět Čedok ve spolupráci s leteckou společností Corendon Airlines, a to do egyptské Hurghady. Cestující se proletí k Rudému moři na palubě Boeingu 737-800 s kapacitou pro 189 cestujících. Letadla budou startovat každou neděli od konce prosince, provoz plánuje cestovní kancelář prodloužit až do května. To bude ve výsledku znamenat celoroční provoz.

„Hurghada patří k oblíbeným destinacím, kam se dá cestovat nejen za koupáním a šnorchlováním, ale také za památkami v okolí Luxoru. První vánoční termín má odlet 22. prosince,“ upřesnila Pavlíková.

Čedok letos na odletech z jihočeského letiště spolupracuje s několika společnostmi, konkrétně Smartwings, Fly Lili, Corendon Airlines a Freebird Airlines.

V letošní sezoně ožil i samotný terminál. Od konce května tam má svou prodejnu COOP, kterou tam provozuje Jednota Kaplice. Firma uspěla ve výběrovém řízení. V sortimentu jsou balené potraviny, které si mohou cestující vzít s sebou na palubu, drogerie, léky, tiskoviny, drobná elektronika a další.

Obchůdek je ve veřejné části terminálu, hned vedle odbavovacích přepážek. Druhým provozovatelem, který uspěl ve výzvě na gastro provoz, je Karel Válek, majitel street food stánku Donut s Tebou. Nabídne kávu, nanuky, domácí limonády, nápoje a drobné chuťovky.

Vedení Jihočeského kraje si přeje k letišti v Plané nalákat také hi-tech firmy, stát tam může i výzkumné centrum, nákupní zóna či zázemí pro Smartwings či cargo dopravu. Volných je celkem 150 hektarů.