Zájem o létání z Budějovic roste, přibudou linky do Albánie i na slavnou pláž v Egyptě

Do pro mnohé neobjevené Tirany v Albánii a odtud k jižnímu okraji Jaderského moře či na oblíbený ostrov Mallorca, okolo kterého je průzračná voda. Nebo snad na pláže Marsa Matrouh v Egyptě.
I tam se bude příští rok létat z Letiště České Budějovice. To ukončilo svou druhou plnohodnotnou sezonu a odbavilo téměř 67 tisíc cestujících. To je meziročně o 22 procent více.
„Letní sezona 2025 tak pro nás byla opět rekordní,“ připomněl šéf letiště Ivan Trhlík. Dodal, že v areálu odbavili více než 200 velkých obchodních letadel. „Pro příští rok očekáváme další významný nárůst,“ pokračoval ředitel.
Z Budějovic se prozatím létalo do pěti zemí (Turecko, Řecko, Bulharsko, Tunisko, Egypt) a šesti destinací (Antalya, Rhodos, Heraklion, Burgas, Monastir, Hurghada). Nově k tomu přibude zmíněná Tirana či Marsa Matrouh.
Právě do těchto místo to bude možné díky pokračující spolupráci s cestovní kanceláří Čedok, která ve středu přímo na letišti představila svou novou službu. Od příštího léta nabídne přímé charterové lety s dopravcem Electra Airways pod značkou AIR 001 a se strojem Airbus A320 s kapacitou 180 míst.
„Před třemi lety jsme byli u zahájení novodobého provozu, a proto jsme si s představením nového projektu vybrali Budějovice i nyní. Objevíme se tu s tímto letadlem na třech linkách,“ upozornil generální ředitel Čedoku Stanislav Zeman.
Zdůraznil, že toto je nový koncept létání, kdy si Čedok plánuje lety sám a vybírá dny i přesný čas. „Nemusíme tak čekat, kdy nám ho přidělí letecká společnost,“ vysvětlil. Electra Airways zajistí provozní spolehlivost a bezpečnost.
Zajímají se i cargo společnosti
Čedok spadá pod velkou skupinu Itaka Holdings z Polska, která už podobnou službu poskytuje na svém území. „Sami rozhodujeme, které destinace chceme provozovat, aniž bychom museli vyjednávat ceny letenek s jinými dodavateli,“ vysvětlil viceprezident Itaky Piotr Henicz.
„Jsem přesvědčený, že zvolený model, lety pod vlastní obchodní značnou AIR 001, je cesta správným směrem a cestující ji ocení,“ navázal ředitel letiště Ivan Trhlík.
Kromě Čedoku na budějovickém letišti působí také cestovní kanceláře Exim tours a CK Fischer. Všichni už nabízejí zájezdy na sezonu 2026.
Brzy může být na letišti ještě více živo. Kanceláře dobře vnímají, že bude brzy hotová dálnice D3 až k hranicím v Rakousku, a tak chtějí už příští rok cílit i na rakouské turisty, kteří by mohli odlétat na dovolenou právě z Budějovic, kam to mají z těch bližších míst jen 50 až 70 kilometrů.
Navíc jihočeský hejtman Martin Kuba potvrdil, že už se o areál, který patří kraji, zajímají i cargo společnosti. „Někteří si začínají uvědomovat, že jsme pro mnohé cílové destinace podstatně blíž než třeba Ostrava,“ řekl. Když by taková spolupráce měla vzniknout, bude ale nutné v areálu vybudovat i skladovací prostory a zajistit potřebnou infrastrukturu, což může ještě pár let trvat.
I proto by mělo dostat letiště na své fungování pro rok 2026 přibližně stejnou provozní dotaci jako na ten letošní. Činí 75 milionů korun, dalších 19 milionů bylo na investice.
Areál se nyní znovu začíná měnit, a to především dopravně. V dolní části u výpadovky na Krumlov začaly práce na komfortnějším a bezpečnějším vjezdu a výjezdu. Letiště také chystá přesun parkoviště blíž k terminálu, díky tomu se jeho kapacita zvýší o 250 míst.
26. května 2025