Cestovky ruší lety z Českých Budějovic do Tuniska i na Mallorku, není zájem

Loni na začátku srpna oznámila cestovní kancelář Čedok, že v roce 2024 budou z Českých Budějovic létat spoje i na letiště Enfidha poblíž tuniského města Hammamet. Letadla s turisty však do této lokality letos neodletí, což se od středy bude týkat i v loňském říjnu avizovaných letů na Mallorku, kam zájezdy plánovala cestovní kancelář Der Touristik. Obě destinace měla obsloužit společnost Smartwings.

„Letiště České Budějovice ze zrušených letů samozřejmě žádnou radost nemá. Ale my to nemůžeme nijak ovlivnit, jde o výhradní obchodní vztah cestovní kanceláře a letecké společnosti. Cestovky mají před sezonou s leteckými dopravci smluvně zajištěnou větší kapacitu a v jejím průběhu pak dochází k jejím úpravám. Potvrdila nám to i společnost Smartwings s tím, že podobné kroky se dějí na všech českých letištích,“ upřesnil ředitel letiště Ivan Trhlík.

Podle mluvčí Smartwings Vladimíry Dufkové letos společnost navýšila své kapacity o desítky procent. „Nicméně se nyní ukazuje, že předpokládaná poptávka u některých destinací nedosáhla očekávané úrovně, a proto jsme na žádost a ve spolupráci s cestovními kancelářemi přistoupili k optimalizování letového řádu,“ vysvětlila Dufková s tím, že Českých Budějovic se týkaly spoje do Tuniska a na španělskou Mallorku.

Právě na ostrov ve Středozemním moři se začalo létat od 5. června. Poslední spoj tam však vyrazí ve středu 26. června. I nadále společnost bude odbavovat lety do dalších čtyř destinací – na Krétu, řecký Rhodos, do bulharského Burgasu a na Tureckou riviéru.

Nižší než očekávaný zájem o lokality naznačuje také mluvčí společnosti Čedok Kateřina Pavlíková. Důvody pro zrušení letů jsou podle ní čistě provozní. „Plánované odlety z Českých Budějovic na tuniskou pevninu letos nezahájíme. Klientům, kteří si zájezd zakoupili, nabídneme odlet z Prahy se slevou, změnu na jinou destinaci, nebo bezplatné storno,“ nabídla alternativy.

Do Turecka dvakrát týdně

Do Řecka, Bulharska i do Turecka však bude Čedok, stejně jako Der Touristik, i nadále létat. Aktuální obsazenost na letní sezonu přesahuje před začátkem prázdnin 70 procent kapacity letů. „První zájezdy jsme letos v Českých Budějovicích odbavili už na konci května a do destinací létáme každý týden. Do Turecka plánujeme od července dokonce dva lety týdně,“ doplnila Pavlíková.

Podle ní je největší zájem právě o Turecko, od letošního prosince do května příštího roku navíc začnou létat i do egyptské Hurghady. „Co se týče letních termínů, některé jsou už téměř vyprodané. Dovolenkáři by tak neměli s rezervací otálet, a to do všech nabízených destinací,“ upozornila mluvčí Čedoku.

Ředitel letiště Trhlík v této souvislosti zdůraznil, že i přes začátek teprve druhé sezony jsou jinak kapacity i plánované počty letů už nyní výrazně nad loňskými čísly. Loni však první letadlo s turisty opustilo ranvej teprve v srpnu.

„Smartwings od té doby navýšili své kapacity na našem letišti o 250 procent. Takový trend nám naznačuje, že jdeme správným směrem. Žádné jiné regionální letiště v Česku se nemůže pochlubit takovým potenciálem jako my,“ má jasno Trhlík.

Letiště České Budějovice odbavilo první turisty na začátku loňského srpna, kdy první spoj odletěl do turecké Antalye. Zatímco loni zde odbavili 56 strojů, letos jich mělo být okolo 400. Po zrušení dvou destinací však bude počet o něco nižší.