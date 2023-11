Letiště České Budějovice čeká desítky tisíc cestujících, vrací se i Smartwings

Zájemci budou moci vyrazit do Egypta, Tuniska na Krétu či Mallorcu, dovolenkové destinace postupně přibývají. Potvrzují to nejen nabídky cestovních kanceláří, ale také slova šéfa letiště Ivana Trhlíka. „Ukazuje se, že naše letiště a celkově Jihočeský kraj má skutečně velký přepravní potenciál, v tuto chvíli zejména pro cestovní kanceláře. Zájem o dovolenkové destinace s odletem z Letiště České Budějovice předčil veškerá očekávání,“ uvedl.

Sezona 2024 začne již 2. února lety pro cestovní kancelář Čedok do egyptského letoviska Taba. „Tyto lety potrvají do 10. května a na ně naváže klasická letní sezona, která bude dlouhá pět měsíců. Počty destinací se ještě upřesňují. Očekáváme ale vyšší desítky tisíc přepravených cestujících,“ ujistil Trhlík.

Kam se bude létat

z Budějovic v roce 2024 Burgas, Bulharsko

Taba, Egypt

Enfidha, Tunisko

Kréta a Rhodos, Řecko

Antalya, Turecko

Mallorca, Španělsko Pozn.: Další destinace pro zahraniční dovolené mohou ještě přibývat podle zájmu cestovních kanceláří.

Je téměř jisté, že v sezoně se bude létat od pondělí do neděle, a to hlavně ve večerních hodinách. Není vyloučené, že to bude i více linek denně.

Kromě Čedoku vstupuje na jih Čech s leteckými zájezdy například i Exim Tours či Fischer. S rostoucím zájmem bude nutné zvládnout také některé další úpravy přímo v terminálu.

„Musíme udělat všechny kroky pro to, aby příští sezona byla ještě vydařenější. Například se ukázalo, že současné vybavení letiště neumožňuje odbavit dva lety v krátké době. Takže zřejmě budeme muset pořídit zařízení s vyšší kapacitou a udělat případně i stavební úpravy, aby se na letiště vešlo,“ sdělil před několika týdny jihočeský hejtman Martin Kuba. Areál i společnost, která ho spravuje, je majetkem Jihočeského kraje.

Chystané úpravy potvrdil také Ivan Trhlík. „Plánujeme několik, zejména provozních změn. Důvodem je zvyšování komfortu nejen pro cestující, ale i pro letecké společnosti, abychom mohli i nadále a bez omezení pracovat na rozvoji nových spojení. Ve vhodný čas budeme o našich záměrech veřejnost určitě informovat,“ potvrdil.

Řeší halu na opravu letadel

Letos mířila do Budějovic jen společnost Smartwings s cestovní kanceláří Čedok. Uskutečnily celkem 28 letů.

Po sezoně však Smartwings oznámily, že opouští regionální letiště, což způsobilo poprask. Čedok ihned zareagoval, že žádné zájezdy neruší a zajistí je prostřednictvím dalších partnerů. Nyní se navíc ukázalo, že odchod Smartwings nebyl definitivní.

„Plánujeme spolupracovat jak s nimi, tak i s dalšími dopravci, s Corendon Airlines nebo bulharskou charterovou společností,“ reagovala Kateřina Pavlíková, mluvčí Čedoku.

Smartwings navíc zvažuje v areálu budějovického letiště stavbu hal na opravu letadel. „Je to zajímavý záměr. My bychom jim mohli velkou část plochy poskytnout. Spadá to do leteckého provozu a nic jiného tam být nemůže. Znamenalo by to i nová pracovní místa a mohl by to být další příjem z nájmů,“ vysvětil Kuba s tím, že jednání pokračují.

„Společnost Smartwings je náš největší a nejvýznamnější letecký dopravce a pro obchodní strategii našeho letiště tak bude vždy přirozenou volbou číslo jedna,“ doplnil Trhlík.

Vedení Jihočeského kraje naopak opustilo myšlenku, že by do areálu vstoupil velký partner a provozoval ho. „Když se nám ho podařilo rozlétat a zájem teď tak rychle roste, tak to není rozumné,“ řekl hejtman.

Martin Kuba očekává, že budou postupně zájemci o byznys na budějovickém letišti přibývat, a budou se tak časem snižovat i náklady na provoz a každoroční dotace. Ta se letos nakonec vyšplhá až na sto milionů korun. Původně to mělo být 77,4 milionu. V červnu kraj dotaci navýšil o čtyři miliony a na podzim schválili zastupitelé dalších 18,4 milionu korun.

„Zahajovali jsme leteckou sezonu v situaci, kdy jsme měli určitý rozpočet. Bohužel při zahájení se zjistilo, že řada procesů vůbec není dodělaná. Některé věci buď zastaraly, nebo tam nebyly,“ shrnul Kuba. „Říkám to všem, nečekejte, že vám na příští rok přineseme rozpočet o 40 milionů korun nižší,“ dodal na zastupitelstvu. Částka by se mohla začít snižovat za tři až čtyři roky.