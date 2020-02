Letecká záchranka se po čtyřech letech v Bechyni vrátí na heliport v Plané

Stále je to nejmodernější heliport pro leteckou záchranku v České republice a vypadá téměř jako nový. Jihočeský kraj ho vybudoval za 60 milionů korun na svém letišti v Plané v září 2015.

Záchranářský vrtulník firmy Alfa Helicopter ho však využíval jen do konce roku 2016. Poté svěřilo ministerstvo zdravotnictví službu na jihu Čech armádě.

Jenže jejím velkým těžkým strojům Sokol byl krajský heliport Letiště České Budějovice, jehož součástí je hangár pro dvě helikoptéry, malý. Proto vojenští piloti pro pacienty z jihu Čech startují z areálu v Bechyni a krajská základna je nevyužitá.

Od příštího roku už se to změní. Nový osmiletý tendr ministerstva na provozování letecké záchranky v jižních Čechách vyhrála královéhradecká společnost DSA s vrtulníky, které nemají problém s přistáním ani v rušném městě.

Vedení kraje i záchranáři návrat k původnímu modelu vítají, pro pacienty navíc zůstane zachovaný bonus nepřetržitého leteckého provozu, který přinesli vojenští piloti.

„Lidé si na to zvykli a nepovažuji za standardní, že bychom jim tuto službu zhoršili. Musím říct, že se armáda zhostila letecké záchranky velmi dobře, ale jsme rádi, že se vrtulník vrátí na nejmodernější heliport svého druhu v republice. Je to logický střed kraje se zázemím urgentní medicíny a většina transportů míří na budějovické traumacentrum,“ uvedla hejtmanka Ivana Stráská.

Ačkoli se záchranáři snaží celou dobu držet hangár i heliport v Plané v útlumovém režimu, před obnovením standardního provozu je čeká spousta práce.

„Musíme obnovit certifikace, uvést do provozu všechny systémy, které tam jsou. Ale také obnovit a doplnit původní skupinu lezců, kteří mohou vykonávat speciální činnosti v podvěsu pod vrtulníkem,“ upozornil šéf jihočeské záchranky Marek Slabý.

Stejně důležité je obnovit kádr lékařů a záchranářů, kteří se budou podílet na službě. „Bude to pro nás velice obtížné, protože kvůli 24hodinovému provozu vrtulníku musíme v podstatě zdvojnásobit počet lékařů, ale i zvýšit počet záchranářů, kteří tam budou. Je to dost zásadní personální problém, lékaři se na záchranku nehrnou,“ popsal Slabý, jenž sám patřil do předchozího leteckého týmu a zřejmě se tam zase zařadí.

Náklady na provoz vrtulníku hradí stát, mzdy bude mít znovu na starosti kraj, který je zřizovatelem zdravotnické záchranné služby. A kvůli nonstop režimu budou výrazně vyšší než před čtyřmi lety. „Počítáme s tím, že to zaplatíme,“ potvrdila hejtmanka Stráská.

Piloti královéhradecké letecké společnosti DSA zatím přistávají v sousedství českobudějovické nemocnice jen při ojedinělých transportech pacientů, stejně jako posádky z jiných krajů republiky. Přestože na jihu Čech nejsou jejich svítivě žluté vrtulníky moc známé, jde o firmu, která má s touto prací bohaté zkušenosti.

V září zahájí výcvik

V současnosti zajišťuje DSA svými helikoptérami provoz na základnách letecké záchranné služby v Ústí nad Labem, Liberci a Hradci Králové. Od začátku příštího roku rozšíří svou působnost kromě Českých Budějovic i do Jihlavy a do Brna.

„Leteckou záchranku provozujeme už sedmadvacátý rok. Dlouhodobě létáme i v noci a v Hradci Králové i v zimě až do sedmi večer,“ řekl ředitel DSA Daniel Tuček.

Společnost už jedná s výrobcem o dodávce nových lehkých dvoumotorových civilních vrtulníků EC 135, které jsou oblíbené pro tyto potřeby ve většině evropských zemí. Do stroje se vejde s pilotem lékař, zdravotník a jeden pacient, ale mohou vzít i jednoho člověka jako doprovod, třeba s dítětem může letět matka.

„Stroje potřebujeme připravit během letních měsíců tak, abychom od září zahájili v Budějovicích výcvik. A to včetně speciálních činností, jako jsou podvěsy pod vrtulníkem,“ upřesnil Tuček.

Pro jihočeskou základnu počítá s pěti piloty, z nichž někteří už v barvách předchozích zaměstnavatelů létali v Budějovicích i v Jihlavě, takže to pro ně není neznámý terén.

„Důležité je, že sedneme do města, aniž bychom něco zničili. Vojenský vrtulník je sice spolehlivý, ale příliš velký a těžký,“ vysvětlil Tuček.