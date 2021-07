U třeboňských lázní budují pět venkovních bazénů, ale mají zpoždění

„V tuto chvíli pokračuje výstavba. Pracuje na tom společnost, která staveniště dostala loni v listopadu. Hotovo mělo být na konci července, ale bylo nutné termín posunout. V první řadě to způsobily klimatické podmínky, zima byla dlouhá a tuhá. Navíc je teď v oblasti stavebnictví problém s dodávkami materiálů,“ uvedl starosta Jan Váňa (ODS).

Kdy bude hotovo, tak zatím není jasné. Podle starosty by mohl být areál dokončen v září či v říjnu. Ani pak ho však lidé nenavštíví.

„Začneme zkušebním provozem. I proto v tuto chvíli nemůžeme říct, kdy se tam lidé podívají. Žádáme o harmonogram, ale nyní se neustále něco zpožďuje. Bohužel se s tím nedá nic dělat,“ shrnul Váňa.

Vstup do areálu bude z Lázeňské ulice od Aurory. Zázemí nabídne celkem pět bazénů s vyhřívanou vodou. Budou tam občerstvení, bazén pro malé děti, brouzdaliště, plavecký bazén dlouhý 25 metrů se čtyřmi dráhami, dále jeden relaxační s vodou o teplotě 30 stupňů Celsia, v němž bude menší část s vodou horkou 35 stupňů.

V areálu vznikne také vířivka postavená z lehátek pro 17 lidí. Chybět nebudou šatny, toalety a restaurace. Vířivka by tam možná mohla být v provozu už na podzim, ale zbytek venkovního areálu nejspíš začne fungovat až příští rok v květnu.

„Je to náročné, ale jsme rádi, že jsme se do téhle slíbené investice pustili. Kdybychom zakázku zadávali letos, byla by ještě dražší a složitější,“ zhodnotil Váňa.

Celá akce vyjde na částku do 120 milionů korun bez daně. Částečně se na ní budou podílet Slatinné lázně Třeboň.

„My budeme platit například lavičky nebo vybavení restaurace. Nemovitosti jdou za městem,“ oznámil jednatel lázní Vilém Kahoun, podle něhož tato městská společnost přispěje na investici částkou okolo 20 milionů korun.

Vodu bude ohřívat kogenerační jednotka. To je zařízení, které mění plyn na elektřinu a teplo. V zimě vytápí lázeňské pokoje, jenže v létě pro něj doposud chybělo využití, což se má nyní změnit.

„Chceme klientům nabídnout širší a komplexní služby a tento projekt do našich plánů zapadá. V budoucnu by na právě budovaný areál měl navázat také saunový svět,“ zmínil Kahoun.

Nové zázemí s několika bazény by nemělo fungovat celoročně, je však možné, že část bude přístupná i v zimních měsících. O tom vedení bude teprve rozhodovat.

Přispěl i Jihočeský kraj

Novinka poslouží nejen hostům lázní. „Jsme lázeňské zdravotnické zařízení, ale kromě našich klientů bude areál přístupný i pro veřejnost,“ potvrdil jednatel.

Podle projektu by mělo nové zázemí nedaleko rybníka Svět pojmout až 600 návštěvníků. O investici dříve často debatovali místní politici. Někteří opoziční zastupitelé ji odmítli podpořit. Například bývalá starostka Terezie Jenisová (KDU-ČSL) uvedla, že je projekt megalomanský a naruší klidné prostředí, které léčebný proces vyžaduje.

Na akci dostalo město před časem dotaci. „Částku 10 milionů korun obdrželo od Jihočeského kraje z Krajského investičního fondu,“ informovala tajemnice úřadu Petra Jánská.