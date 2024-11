Lávku z centra Budějovic musejí odvézt a kompletně opravit, nahradí ji ponton

Pro obyvatele Českých Budějovic je to důležitá spojka. Dřevěná lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno řeky Malše vede z centra na Sokolský ostrov a dále do Stromovky, ke sportovní hale nebo k parkovacímu domu. Opačným směrem uděláte jen pár kroků a jste na hlavním náměstí.

Obcházet místo znamená zdržení o několik minut. Místním se navíc nelíbí, že u lávky nevidí žádný velký pohyb dělníků. Oprava začala ve druhé polovině září a měla trvat pár týdnů. Teď už je však jasné, že se výrazně protáhne.

„Ukázalo se, že vnitřní struktura některých dřevěných částí je natolik porušená, že bude nutná generální oprava,“ popsal náměstek budějovické primátorky Michal Šebek.

Uzavřená lávka v centru Budějovic.

Lávka z roku 2002 měla získat nová pochozí prkna, ošetřily by se kovy a dřevěná konstrukce. I přes každoroční údržbu se však až po odkrytí pochozích prken ukázalo, že některé části jsou příliš opotřebované a také napadené houbou. Potvrdil to také znalecký posudek z ČVUT Praha.

„Věc jsme řešili s projektanty a statikem. Kvůli bezpečnosti odmítali jakékoliv podepření lávky s tím, že nelze jednoznačně určit rozsah napadení dřevokaznými houbami na jednotlivých prvcích. Požadují okamžité uzavření a generální opravu lávky,“ sdělil Šebek.

Město nyní řeší nečekané potíže. Aktuálně zajišťuje potřebná povolení a vyjádření včetně jeřábů pro snesení současné dřevěné lávky. Jeřáby by měly být k dispozici 15. prosince. Opravený most by měl být zpět do května příštího roku.

Přes Malši tak povede dočasně pontonový most. Hotový má být do 20. prosince, tedy až za necelý měsíc. „Dočasná lávka bude mít podobu pontonového mostu s dřevěnými prvky a bude stát v bezprostřední blízkosti původní lávky. Chceme zajistit, aby byla plnohodnotná, určená chodcům i cyklistům bez jakéhokoliv omezení. Na Slepém rameni zůstane až do ukončení rekonstrukce dřevěné lávky,“ uzavřel Šebek.