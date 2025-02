Vltavu na Hluboké překlene stometrová lávka. Připluje, nebo ji usadí obří jeřáb

Lávka široká přibližně čtyři metry bude mít mírný oblouk. „Ocelová konstrukce bude elegantní a lehká. Jedna z nejnáročnějších věcí je její montáž. Celé parkoviště zabere technika a pak se bude skládat. Nakonec přivezou jeden z největších jeřábů v republice, který by měl za jeden den usadit lávku přes řeku na spodní část stavby. Bude to velice náročné,“ popsal Hynek Brázda, projektant stavby.

Jeřáb by mělo přivézt celkem 15 kamionů a sestaví ho až na místě. Ve hře je ovšem ještě jedna zajímavá varianta. „Ještě si hrajeme s možností, kdy bychom využili sílu Vltavy. To znamená dostat most na místo pomocí pontonů po řece. Něco takového mohli lidé nedávno vidět, když jsme takto snášeli starou a umísťovali novou lávku u Jiráskova jezu v Českých Budějovicích,“ navázal Martin Stašek ze společnosti Metrostav DIZ, která je zhotovitelem této akce.

Firma v minulosti dělala třeba i lávku přes Vltavu u Meteoru v Budějovicích, jen několik kilometrů proti proudu. „Jsme rádi, že tady na Hluboké vznikne taková konstrukce, která nebude bránit výhledu na zámek,“ doplnil Stašek.

Rozpočet stavby je přibližně 80 milionů korun. „Z toho máme pro město připravenou dotaci přes 49 milionů korun, když sečteme evropské peníze a státní rozpočet,“ přidal Petr Bouška, ředitel IROPu v Jihočeském kraji.

Projektu je nakloněné Povodí Vltavy i Stání plavební správa (SPS). „Důležité je, že pod lávkou proplují lodě. Pro představu u nás evidujeme už 69 tisíc vůdců malých a rekreačních plavidel a 23 tisíc plavidel je v našem rejstříku. Za mě je toto skvělý počin, protože se spojuje cyklistika s lodní dopravou,“ podotkla Klára Němcová, ředitelka SPS.

„Pro tento projekt jsme neváhali poskytnout pozemky. Kolem řeky se pohybujeme neustále a víme, jak moc jsou na obou březích cyklostezky využívané, jejich další propojení zvýší jejich kvalitu,“ zmínil Martin Kaiser z Povodí Vltavy.

Podle starosty Hluboké Tomáš Jirsy tím město získá další atrakci. „A to nejen pro naše obyvatele, ale pro všechny, kteří tudy projíždí nebo míří do sportovního areálu,“ věří.

Opraví stezku a postaví novou

Cyklisté se navíc díky tomu už za půl roku vyhnou silničnímu mostu do Zámostí. „Zároveň bychom rádi pokračovali dál a směrem k zimnímu stadionu chceme vytvořit hezkou promenádu pro pěší a cyklisty,“ upozornil radní města David Šťastný.

Na stavbu lávky bude navíc navazovat oprava pravobřežní cyklostezky mezi Budějovicemi a Hlubokou, která je částečně poškozená po loňských povodních. „A zároveň ještě budeme stavět místní stezku v Zámostí, která odvede pěší a cyklisty od Pražské ulice sem do areálu a do města,“ doplnil Šťastný.